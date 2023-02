Wearable robot para sa stroke patient natanggap ng DLSU

Natanggap na ng De La Salle University ang international patent para sa kanilang proyekto na ‘device for upper limb rehabilitation’ na magagamit ng mga stroke patient.

Ipinasa nila ang aplikasyon para sa AGAPAY Exoskeleton wearable robot sa Singapore noong nakaraang taon na kamakailan lang ay naaprubahan. Tinanggap ito ng DLSU Intellectual Property Office at ng DLSU Technology and Innovation Office noong ika-11 ng Enero.

Ang patent ay isang intellectual property na nagbibigay ng legal na karapatan sa owner o gumawa ng isang proyekto o produkto upang hindi ito magaya o magamit pa ng iba.

Dahil sa patent na natanggap ng DLSU, mas magiging madali na ang kanilang pagde-develop ng kanilang proyekto tulad ng robotics exoskeleton na layuning makapagbigay ng rehabilitation system para sa mga taong may stroke at injuries.

Ang proyektong ito ay naisakatuparan mula sa pondong inilagak ng Department of Science and Technology-Philippine Council for Health Research and Development at ang partnership nito sa UP Manila Philippine General Hospital.

Talaga namang basta innovation ‘di pagpapahuli ang mga Pinoy! (Moises Caleon)