VP Sara, Romualdez lider pa rin ng Lakas-CMD

Muling nahalal na pangulo ng Lakas-Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) si Speaker Ferdinand Martin Romualdez habang nanatiling chairperson ng partido si Vice President Sara Duterte.

“We hope to further grow our membership with new recruits who share our ideals, programs and goals, and aspirations for our people and our nation,” sabi ni Romualdez.

Aniya, ang mga bagong lider ng partido ay lalong magpapalakas sa pagsuporta kay Pa­ngulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at sa isinusulong nitong Agenda for Prosperity at socio-economic roadmap.

Nahalal din noong Biyernes sina dating pangulo at ngayon ay Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo bilang chairperson emeritus, dating Speake­r Jose de Venecia Jr. bilang co-chairperson emeritus, Sen. Ramon Bong Revilla Jr. bilang co-chairperson, Capiz Gov. Fredenil Castro bilang vice chairperson, at House Majority Leader at Zamboanga City Rep. Manuel Jose Dalipe bilang executive vice president. (Billy Begas)