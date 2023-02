Stephen Curry sapol sa kaliwang binti ni Mavericks guard McKinley Wright IV

PINAGBAYARAN ng left leg injury ni Stephen Curry ang 119-113 win ng Golden State laban sa Dallas sa 77th National Basketball Association 2022-23 regular season game Chase Center sa San Francisco Sabado ng gabi.

Nagsumite si Curry ng 21 points, 6 rebounds at 7 assists bago na-injure habang dumidepensa sa drive.

Negative naman ang X-rays, pero sasailalim pa rin ang Warriors (27-26) star sa MRI exam.

Bumakas si Draymond Green ng 17-9-9, may tig-14 markers sina Klay Thompson at JaMychal Green, at tig-13 kina Jonathan Kuminga at Donte DiVincenzo.

Hindi naglaro sa Mavericks (28-26) si Luka Doncic, inabot ng bruised right heel sa 111-106 win kontra New Orleans noong Huwebes.

Sumandal ang Dallas sa 25 points ni Spencer Dinwiddie at 22 ni Tim Hardaway Jr.

Kalagitnaan ng third quarter, nakipagbanggaan ng tuhod si Curry kay Mavs guard McKinley Wright IV. Dumiretso sa bench ang two-time MVP bago iika-ikang pumasok ng locker room at hindi na bumalik. (Vladi Eduarte)