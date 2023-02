Paternity leave bet gawing 30-araw

Itinulak sa Kamara de Representantes ang panukala na gawing 30 araw ang kasalukuyang pitong araw na paternity leave.

Ayon kay Quezon City Rep. Marvin Rillo mas magagampanan ng isang ama ang kanyang obligasyon sa kanyang asawa at anak na bagong panganak kung hahabaan ang ibinibigay ditong paid leave.

Nakasaad din sa House Bill 4430 na maging ang mga lalaki na hindi kasal pero nakatira kasama ang kanyang misis ay bibigyan ng paternity paid leave.

“We should not discriminate against the unmarried working father in the grant of paid paternity leave credits, so long as he is living in with the mother and the couple are free to marry or stay together,” sabi ni Rillo.

Sa kasalukuyang batas na Paternity Leave Law of 1996, ang mga mister na kasal sa kanilang misis ay binibigyan ng pitong araw na paternity leave with pay. Limitado ito sa unang apat na anak.

Ang mga nagtatrabahong ina ay mayroong 105 araw na paid leave sa ilalim ng Expanded Maternity Leave Law of 2019. (Billy Begas)