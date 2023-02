Nonito Donaire Jr. hahagilap ng kabanatan para sa titulo

MAGHAHANAP pa ng bagong kasuntukan si four-division world men’s pro boxing champion Nonito Donaire Jr. dahil umatras si Jason Moloney ng Australia sa itinutulak na rambol nila nila para sa bakanteng World Boxing Council (WBC) bantamweight title ngayong taon.

Ipinahayag ng promoter ni Moloney na Top Rank Promotions, na hindi nagkasundo ang dalawang kampo para sa titulong binitawan ni dating undisputed 118-pound titlist Naoya Inoue ng Japan.

Mas piniling makipagtuos ng Aussie boxer sa World Boxing Organization title na isa sa mga binitawang korona rin ng undefeated Japanese.

“The WBC has received confirmation from Top Rank that [Moloney] will not be fighting for The WBC bantamweight title,” sey Linggo ni WBC president Mauricio Sulaiman ng Mexico. “With this letter the process of [Moloney] vs Donaire is hereby cancelled.” (Gerard Arce)