Napakadapa na nga kami, sinisipa niyo pa — Willie

Emotional na Willie Revillame na naman ang lumantad sa ‘Wowowin’, dahil nga sa balitang matsutsugi na ang mga show nila sa AllTV, na pag-aari ni former Sen. Manny Villar.

May mga kuwento nga na mawawala na ang mga programa ng AllTV, tulad ng show nina Ruffa Gutierrez, Mariel Rodriguez Padilla, Ciara Sotto, at siyempre kay Toni Gonzaga, at kasama nga rin nga ang kay Willie.

Sinimulan ni Willie ang pagkuwento tungkol sa mga Koreano kung bakit matagumpay sila. Na wala raw kasing nag-iintrigahan, at walang korupsiyon.

Nag-remind din si Willie tungkol sa mga politiko na dapat iboto, na nakatulong sa mga tao sa panahon ng pandemya.

“Payo lang sa mga naglilingkod sa bayan, like DSWD, lahat ng evacuation center, ‘yan ang pagtibayin niyo,” sabi ni Willlie.

May mga isla raw silang hindi napupuntahan ng mga politiko, na pinuntahan nila.

“Naikukuwento ko lang ito, kasi malapit na naman ang botohan. Sana piliin natin ‘yung mga nakakatulong talaga,” sabi pa ni Willie.

May mga lugar sa probinsya rin daw sila na binigyan nila ng tulong, na umabot daw sa P9M ang naibigay nila.

Nabanggit din ni Willie ang mga lugar tulad ng Marikina City, Montalban, Catanduanes, at kung saan-saan pang lugar na nakinabang sa programa nila, na sabi nga ay tigli-limang milyong piso ang pinamigay nila.

“Sana hindi mawala ito. Kasi, tumutulong ito sa gobyerno. Tumutulong ito sa ating mga kababayan na nangangailangan.

“’Yung binibigay kong P10,000, P20,000, kung makaka-walo kami, P200,000 a day, P5 milyon po isang buwan, kung kukuwentahin niyo.

“Tapos maririnig niyo lang na mawawala, natutuwa kayo.

“Natutuwa ba kayo na may mga kababayan tayong natutulungan na mawawalan? Ipagdasal niyo kami na magtuloy-tuloy ang programa.

“Ang dami niyong sinasabi, buti nga sa inyo, ang yabang-yabang niyo kasi. Hindi ko ho pinagyayabang ang mga ginagawa namin, sinasabi ko lang sa inyo. And it’s not about me, it’s about Wowowin.”

Nagkuwento rin si Willie na noong pandemic ay tumawag siya kina Sen. Bong Go, Mr. Harry Roque.

“Kinukuwento ko lang ito sa inyo. I-lambast niyo ako, I don’t care. Basta sa puso ko, pag-iisip ko, sinserong ginawa ko `yon.”

Ito nga `yung ginusto niyang mag-donate ng P50M kay Pres. Rodrigo Duterte, na pinagkakatiwalaan daw niya, na pera raw niya, na pinaghirapan niya. Pero, hindi nga raw maganda na tumanggap ang presidente ng pera kahit kanino.

Kaya ang nangyari raw, tinulong na lang nila sa mga lugar na biktima ng kalamidad, o sa mga mahihirap.

“Kaya ko lang kinukuwento ito, kung mawawala ang Wowowin, parang marami pa ang natutuwa. Para bang natutuwa kayo na mawawala ang programa na marami ang natutulungan.

“Hindi ako politiko, hindi ako humihingi ng pera kahit kanino. Nagbabayad ako ng tamang tax. Itong ginagawa ko ito, bukal sa puso ko.”

Nasasaktan daw si Willie na may mga taong natutuwa sa mga balitang matsutsugi na nga sila.

“Hindi ko ito kinukuwento. Kaya ko lang ito kinukuwento, kasi may lumalabas kasi ngayon na mga programa sa AllTV na mawawala. Eh parang natutuwa pa kayo na mawawala na ang mga programa na magbibigay ng saya. Sana hindi ganun, di ba?

“Ako naman willing naman tumulong. Sa sobrang blessed naming, ‘wag niyo naman ano wag sanang ganun.

“Siyempre you have to understand, nagsisimula pa lamang ho ang AllTV. Nagsisimula pa lang ho kami. Sanggol pa lang ito.

“Talagang wala pang commercial na papasok dito, kasi wala pa kaming reach, wala pa kaming signal kaya nga ho, sinisimulan pa lang.

“Sana lang ho ipagdasal niyo kami. Ipagdasal niyo kami na maging successful ito para maraming mga istasyon na maraming magawa, marami kayong marinig na kabutihan.

“I-set aside ang politika. Di ba?

“Marami pa kayong dapat na katotohanan. About the frequency. Kung alam niyo lang ang totoo. Ayoko na lang magsalita, na pangungunahan ko sila.

“’Yun lang ho, ang ginawa ko noong pandemic, ginawa ko during kalamidad, na hindi ako humingi ng isa mang boto. I was asked twice, pinatawag ako ni President para tumakbong senador, madaling araw tinatawagan ila ako. Sinabi ko po, ‘Mr. president hindi ko puwedeng lokohin ang sarili ko. Hindi ako para riyan. Hindi ako marunong mag-English, hindi ako marunong mag-batas. Wala. Ang kaya ko lang gawin ay magpasaya araw-araw, at sa abot kaya ko na pagtulong, yun lang ang gagawin ko. Yun lang ang puwde kong gawin.

“In fairness to Pres. Duterte, saludo ako sa iyo. Naging totoo ka sa akin.

“The only thing I can give you is friendship, magkaibigan tayo.

“Saludo rin ako kay Sen. Bong Go, dahil di ba, puwede niyang gamitin ang P50M, hindi niya ginawa. Sabi niya, ‘wag mo sa akin ibigay, itulong niyo na lang’. Para malaman niyo lang ho.

“Maraming tumatawag sa akin na reporters, hindi ko sinasagot. Gusto ko dito sasabihin sa inyo.

“Umalis ako ng GMA for delikadesa. Nakasama ko ang mga Villar during the time na sila ay nangangampaniya, nandun ako. Nagkaroon ako ng Wil Tower dahil kay Sen. Villar. Pinaghirapan ko ito. Sila po nagpatayo nito.

“Ayaw niyo ba na may taong umaasenso? Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat gusto ka. Hindi lahat natutuwa sa iyo. Mas maraming hindi natutuwa sa iyo siguro.

“Pero wala akong intensiyon na ano mang posisyon.

“Regarding sa mga programa rito, sila na lang ho ang maga-announce, kunga no at bakit? Wag niyo naman kaming… nadadapa na nga, sinisipa niyo pa. Nasasaktan na nga, wag naman,” malungkot na sabi ni Willie.

Nabanggit ni Willie ang mga istasyon na pinanggalingan niya tulad ng ABS-CBN, GMA, TV5.

“Ang loyalty ko ay nasa mahihirap. Sana tandaan niyo ito.

“To all the artists, alam niyo ‘yan. Kami ho, pag nakaharap sa kamera, pag hindi nag-rate, tinatanggal. Pag nagri-rating, ini-stay. Ako hindi naman talaga ako nagri-rate nang nagri-rate. Pero, nakakatulong sa mga kababayan natin.

“May lumalabas ngayon, mawawala na ang mga programa sa AllTV. Sabi nila cancelled. Nakakaawa kayo. Kasi ang yabang mo, o ano ka ngayon, iniwan mo GMA. Nagpaalam po ako ng maayos sa may-ari ng GMA at naintindihan nila. Hindi ako nagsusunog ng kahit anong tulay.

“Kaya lang you have to understand na nagsisimula pa lang ito, sanggol na sanggol pa lang ang programang ito. Gumagawa kami ng paraan para makapagpasaya, makatulong sa abot kaya.

“’Yun lang ho. ‘Yun lang naman,” malungkot na sabi na lang ni Willie. (Rb Sermino)