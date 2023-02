Nagsisi sa kasal: Carla ayaw nang makita, makasama si Tom

Naguluhan si Carla Abellana kung “yes” or “no” ba ang isasagot niya sa tanong ni Bea Alonzo kung nagsisi ba siya na nagpakasal.

Siyempre, ang tinutukoy ni Bea na pinakasalan niya ay si Tom Rodriguez kunsaan, sa tagal ng relasyon nila, pero nang magpakasal ay tatlong buwan lang ang inabot nito.

‘No’ ang naging sagot ni Carla, pero wrong ang naging resulta ng lie detector test sa YouTube channel ni Bea.

Dito na inamin ni Carla na oo raw, nagsisisi siyang talaga. Pero, may paliwanag ang Kapuso actress kung bakit gano’n ang naging sagot niya at hindi tumugma sa resulta.

In fact, ngayon pa lang daw talaga siya tinanong ng tanong na ito.

“So I regret,” sey niya.

“Alam niyo kung bakit? Puwede akong mag-explain? Siyempre, gusto kong sabihin na ‘no…’ kahit papaano, siyempre, kung paano tayo pinalaki sa kultura natin dahil Catholic din ako na parang no regrets dapat. Kasi, part ito ng plan ni God, mga gano’n…

“But then, honestly, kung si Carla at tanggalin mo lahat ng ‘yon, yes, nagsisisi ako! Kaya siguro gano’n ‘yung answer. Kasi, honestly, hindi ko pa alam, ano ba ‘ko, yes or no.”

Sa tanong naman kung babalikan pa niya si Tom, isang tumataginting na “No” ang sagot niya na tumama naman sa resulta ng lie detector test.

Ang ina ni Carla na si Rea Reyes ay napasigaw ng “Yes!”

Meaning, natuwa ito na malamang hindi na talaga makikipagbalikan ang anak sa ex-husband.

Simula naman daw ng maghiwalay sina Carla at Tom last year at umalis si Tom papuntang America kunsaan, nando’n pa rin ito ngayon, hindi pa raw niya nakikita ang ex-husband.

“We never spoke,” sey niya.

“Plus, not long after din kasi, umalis siya. He’s actually currently in the U.S. Since then, ‘yun na ang last time naming nagkita.”

Hindi lang daw sa ngayon, pero alam ni Carla na in the future, magkakausap din sila lalo pa nga’t nasa isang industry sila.

At sa tanong din kung okay siyang makatrabaho itong muli, ayaw raw niya. Pero napa-isip na paano raw kung sabihin ng GMA Networks.

Nagulat tuloy si Bea na papayag daw pala si Carla basta sinabi ng GMA.

Saka lang sinabi na, “Personally, ayoko. Really, I don’t want to work.”

Wala rin daw na nanliligaw sa kanya, pero may mga random people na nagpaparamdam.

At ngayong Valentine’s Day, hindi porke’t hiwalay na siya, wala na siyang plano sa araw ng mga puso.

Ayon kay Carla at isa rin sa cast ng much-anticipated serye na Voltes V: Legacy, “May trip kami ng aking mga barkada. So magba-Baguio kami. My gosh, since Elementary, ‘yung akin talagang pinaka-barkada. Makakasama ko sila sa Valentine’s Day.”

Inggit kay Angelica: Glaiza gusto na ring magka-baby

Bininyagan na ang baby nina Angelica Panganiban at Gregg Homan na si Amila Sabine Homan. At bukod siyempre sa mga kaibigan ni Angelica na sina Kim Chiu, Bela Padilla, Anne Curtis ay ‘di mawawala sa listahan ang kanyang bestfriend na si Glaiza de Castro.

Sa Instagram post ni Glaiza, inihalintulad nito sa isang grand reunion homecoming daw ang naganap na binyag na halos lahat ay may bitbit ng bata.

Siyempre, isa siya sa wala na lang, pero ‘di malayong ‘yun na ang next project niya bilang dalawang beses na siyang ikinasal.

Sey ni Glaiza, “Feeling ko grand reunion homecoming tapos ‘yung mga kaklase mo may bitbit na cute na bata. Ang saya ma-witness ang bagong chapter na ito ng buhay mo @iamangelicap, aantayin ko ‘yung bagong rules na magagawa mo as a mom. Congrats sa inyo ni @gregg_homan jan!

“Welcome sa masaya at magulong mundo Amila, pero andito kaming mga ninong at ninang mo para alalayan ka. Kahit pa minsan hindi umaabot sa oras, pero darating para samahan ka. Mahal ka namin.”

