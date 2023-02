Micaela Jasmine Mojdeh kumampay ng ginto sa Korea Apac swimfest

SUMISID agad ng gintong medalya si Micaela Jasmine Mojdeh sa opening day ng Asia Pacific Activities Conference (Apac) Swimming Championships nitong Sabado sa Seoul Foreign School sa South Korea.

Namayagpag ang Pinay tanker sa girls’ 200-meter Individual medley kung saan nagrehistro siya ng dalawang minuto at 22.05 segundo.

Sinisiw ng Brent International School ace swimmer sina Hong Kong International School bets Annika Chu (2:24.03) na nagkasya sa pilak at Angelina Ching Nga So (1:28.94) na nakatanso.

“It’s my first time competing in Apac and I am happy that I improved again my times. I am thankful to see familiar faces here. Even in this cold weather the Apac vibe is full of warmth,” bulalas ni Mojdeh.

Humirit pa si Mojdeh ng bronze medal sa girls’ 100m freestyle sa clocking na isang minuto at 0.90 segundo sa torneong nilalahukan ng iba’t ibang bansa gaya ng China, Canada at host SoKor,

Nagwagi sa nasabing event si Audrey Sandeen ng HK (59.84 segundo), habang pumangalawa ang tropang si Claire Robertson (1:00.87). (Elech Dawa)