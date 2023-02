Mga apo ni Gary kinumpara sa ‘Star Wars’

Lolo na ulit si Mr. High Energy Gary Valenciano dahil sa pagsilang ng kanyang bagong apo na si Luciano Mikael “Luch” Godinez Valenciano.

Pangalawang anak si Luch ni Paolo Valenciano sa misis na si Samantha Godinez. Ang panganay nilang si Nataleia Martine or Leia ay 6-years old na.

Sinilang si Luch noong February 3 at 9 AM at may timbang ito na 7.08 pounds. Sabay na bumisita ang mga lolo at lola ni Luch na sina Gary Valenciano and Angeli Pangilinan-Valenciano at Jaime Godinez and Gina Tabuena-Godinez. Sinilip din nila Gab Valenciano and Kiana Valenciano ang kanilang bagong pamangkin.

Masaya si Lolo Gary dahil nadagdagan ng bagong miyembro ang kanilang pamilya.

Parehong pinangalan ni Paolo at Samantha ang dalawang anak nila sa characters ng Star Wars. Ang panganay nila na si Leia ay galing kay Princess Leia at si Luch naman ay galing kay Luke Skywalker. (Ruel Mendoza)