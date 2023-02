Marcio Lassiter, SMB pinulutan Magnolia Chicken Timplados

Mga laro sa Miyerkoles (Smart Araneta Coliseum)

3 pm – TNT vs Converge

5:45 pm – NLEX vs Ginebra

ISANG tres ni Marcio Lassiter ang kinailangan ng San Miguel upang lantakan ang Magnolia Chicken Timplados, 100-98, sa 47th Philippine Basketball Association 2023 Governor’s Cup eliminations Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Sinalpak ni Lassiter ang iniskor na 18 sa likod ng anim na tres,sahog pa ang tig-4 rebunds, assists at 1 block para samahan ng Beermen sa liderato ang Converge at NLEX sa malinis na mga barahang 4-0 win-loss sa season-ending conference.

“We don’t play good in the first half. We gave them more points but then coach keep us telling to keep our defense. We stay on it and credit to the team for the win,” suma ni Lassiter.

Umayuda si import Cameron Clark ng 19 markers, 10 boards, 4 feeds, at tig- 1 steal, block habang si CJ Perez ay may 17 pts., 6 rebs., 3 asts. at 1 stl sa pagsalya ng SMB sa Hotshots sa 0-3.

Tumulong din si June Mar Fajardo ng 16 na puntos, 10 rebs. at 1 block pati si Jericho Cruz na may 13 puntos, 7 rebs, 4 asts. at 2 steals, at si Simon Enciso na may 12 pts., 5 rebs., 9 asts. at 2 steals.

May tsansa ang Hotshots na maagaw ang panalo, pero hindi naipasok ni Paul Lee ang isang tres sa buzzer. Siya ang top scorer sa kanyang sa 19.

Kumawala agad sa unang yugto sa pagbuhos ng 11 sunod na puntos kung saan itinala ang pinakamalaking abante na 12, 16-4, tampok ang isang tres ni Enciso. Pero pumalag ang Magnolia na nakabentahe ng pito sa laro.

Ang iskor:

Unang laro

San Miguel 100 – Clark 19, Lassiter 18, Perez 17, Fajardo 16, Cruz 13, Enciso 12, Brondial 3, Manuel 2, Bulanadi 0.

Magnolia 98 – Lee 19, Jalalon 17, Mccree 13, Barroca 13, Abueva 11, Escoto 9, Laput 9, Dela Rosa 4, Wong 3, Reavis 0, Corpuz 0.

Quarter: 26-29, 47-51, 79-70, 100-98. (Lito Oredo)