Malacañang exec sinuspinde sa 2 minanyak na staff

Sino raw itong opisyal ng Malacañang ang sinuspinde dahil sa pangmamanyak sa dalawang babaeng staff noong nakaraang taon?

Tsika ng isang Marites kay Mang Teban, pinatawan daw ng 90-day preventive suspension ang nasabing opisyal dahil sa ginawa nito sa dalawang staff.

Ang suspension ay pinataw noong nakaraang linggo lamang matapos ang isinagawang im­bestigasyon ng dalawang abogado sa isinampang reklamo laban sa opisyal sa Office of the Executive Secretary.

Ang masaklap dito, ang dalawang abogado ay kasamahan mismo sa opisina ng sinuspindeng opisyal as in nilaglag si kolokoy.

Mahangin daw kasi ang opis­yal at malibog pa. Kahit hindi nakainom, berde kung magsalita kahit ang kaharap ay babae.

Minsan, hinipuan nito ang babaeng staff at sinabihan ng malalaswang salita. Ganito rin ang ginawa niya sa ikalawang babae pero parehong hindi kumagat ang mga ito.

Ang kapal naman kasi ng apog ni kolokoy, buti sana ay mukhang Richard Gomez siya na sa titig pa lamang ay makalaglag panty na. Hindi niya siguro alam na konti lang ang diperensya ng pagkakahawig nila ni Panchito. Sa ilong pa lang, parehong-pareho na sila ng namayapang komedyante.

Nakailang ulit daw ang pangmamanyak ng opisyal sa dala­wang babae hanggang sa mapuno na sila at maghain ng reklamo sa OES.

Clue. Ang sinuspindeng opis­yal ay may letrang M sa middle name, as in manyak.