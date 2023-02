Mahalaga ang papel ng LGUs para masugpo ang ‘illiteracy’

Zero illiteracy. Ito ang gusto nating makamit lalo na’t maraming mga mag-aaral sa bansa ang hindi marunong bumasa. Malaki ang magagawa ng mga lokal na pamahalaan para masolusyunan ang suliraning ito.

Nakakadismaya ang mga ulat kaugnay sa mababang literacy rate sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Sa nagdaang education summit sa Baguio City, iniulat na apat lamang sa 10 mag-aaral sa lungsod mula Grade 4 hanggang Grade 7 na may edad na 9 hanggang 12 ang nakakapagbasa at nakakapagsulat ng Ingles. Batay ito sa naging resulta ng mga pre-tests at post-tests na ginawa noong 2021 hanggang 2022. Lumabas din sa mga test na ito na wala pa sa kalahati ng mga mag-aaral mula Grade 3 hanggang 7 sa lungsod na may edad na 8 hanggang 9 ang marunong bumasa at sumulat sa Filipino.

Sa Cagayan naman, lumabas sa isang survey na naka-post sa website ng probinsya na 12.72 porsyento o 29,529 sa 231,667 na mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ang hindi marunong bumasa. Lumabas din sa 2017-2018 Early Language, Literacy, and Numeracy Assessment (ELLNA) na 49.52 porsyento lamang ang literacy rate sa probinsya.

Isinusulong ng inyong lingkod ang National Literacy Council Act (Senate Bill No. 473) upang italaga ang mga Local School Boards (LSB) bilang de facto local literacy councils. Hangad ng nasabing panukala na patatagin ang Literacy Coordinating Council (LCC) na patuloy na mamumuno ng mga programa para maging literate ang bawat Pilipino o maging marunong na bumasa at sumulat.

Sa ilalim ng naturang panukala, magiging mandato sa pinatatag na LCC na bumuo ng three-year road map para sugpuin ang illiteracy o kamangmangan sa mga komunidad. Magiging tungkulin naman ng mga LSB ang pagpapatupad ng lokal na roadmap batay sa three-year roadmap ng council.

Sa gitna ng hindi magandang literacy rate sa Baguio at Cagayan, kinilala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mahalagang papel ng mga komunidad upang tulungan ang mga batang nahihirapang bumasa at sumulat. Si Cagayan Governor Manuel Mamba naman ay naglabas ng Executive Order No. 1 na nagbibigay direksyon sa ibang mga alkalde na suportahan ang mga plano ng Department of Education (DepEd) para sa learning recovery.

Sa pagsugpo natin ng illiteracy, mahalaga ang papel ng mga lokal na mga komunidad. Kaya naman palalawigin pa natin ang papel ng ating mga Local School Boards sa pagpapatupad ng mga programa upang masiguro na ang bawat bata ay matutong bumasa at umintindi ng kanilang binabasa.

Bilang Chairman ng Committee on Basic Education sa Senado, ito ang ipinaglalaban at tinututukan ng inyong lingkod.