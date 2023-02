LPG Law para sa mas masarap at ligtas na pagluluto

Dahil may kaugnayan sa kusina ang ating naging usapan noong nakaraan, ituloy na natin ito sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagluluto, ang apoy.

Medyo sinuwerte ako nitong nakaraang linggo dahil naimbitahan ako ni REGASCO President at dating LPGMA Partylist Congressman Arnel Ty sa kauna-unahang regional summit ng LPG sector sa bansa na ginanap sa San Fernando City, La Union.

Ayon kay Cong. Ty, maraming serye daw ang summit na ito at ang unang venue nga base sa napagkasunduan ng mga stakeholders sa sektor na ito.

Kahit na magkakakumpetensiya ay nagkaisa ang mga suppliers, dealers at retailers na magsama-sama upang itaguyod at ipaalam sa higit na maraming residente ang kahalagahan ng Republic Act 11592 o itong LPG Industry Regulation Act.

Busilak ang hangarin ng batas na ito dahil kasama sa pangunahing nilalaman ay ang paghihigpit sa standards ng mga tangke ng LPG at iba pang mga piyesa nito upang matiyak na panigurado na talaga ang kalidad para sam as ligtas na paggamit.

Sa ilalim ng batas na ito, hindi papayagan na maibenta sa mga consumer ang mga LPG tanks na walang tatak, pati na rin ang mga spare parts at ang paghihigpit ay ipapatupad ng pinagsamang puwersa ng Department of Energy (DOE), mga kapulisan at mga lokal na pamahalaan.

Napapanahon na ang hakbang na ito dahil hindi na rin maikakaila na sa kasalukuyang panahon ay higit nang marami sa mga Pinoy, kung ang pagbabatayan ay ang mga lugar na malalapit sa mga kabayanan o kalunsuran ang sumasandal na sa LPG bilang katuwang sa pagluluto.

Higit na praktikal na kasi ang LPG kumpara sa kahoy, uling at gaas bilang panluto kung ang pag-uusapan ay ang presyo ng mga ito.

Sa La Union lamang, nasa P400 na ang isang sako ng uling na kung ibabatay sa tatlong beses na pagluluto sa maghapon ay nasa isang linggo lamang ang itatagal at itinuturing din na hgit na delikado sa panahon ng tag-araw dahil posibleng maging dahilan ng sunog.

Ang gaas ay ganoon din bukod pa sa katotohanang nakikipag-unahan na ito sa pakikipagtaasan ng presyo sa iba pang produktong petrolyo.

Kaya nga habang paparami nang paparami ang gumagamit ng LPG sa kanilang pagluluto, mas nararapat na tiyakin ang maayos na kalidad ng mga tangke nito pati na rin ang iba pang mga piyesang kaakibat para makapagdulot ng apoy sa ating mga kalan.

Ang sabi pa nga ng DOE, dahil sa RA 11592, wala nang manipis na foot ring, makalawang na tangke, generic na tangke at defective collar na maaring maging sanhi ng aksidente.

Ayos ba?