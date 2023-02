Kaya bet ni Alden: Winwyn makatulo laway pa rin ang alindog

Kahit alam ng lahat na may anak na si Winwyn Marquez, inuudyukan pa rin siya ng mga fan na sumali sa Bb. Pilipinas, o Miss Universe.

To think na overage na rin siya para sa mga nasabing beauty pageant.

Binulabog kasi ni Winwyn ang Instagram nang ibalandra ang kanyang body beautiful.

Naka-one piece black bathing suit at high heels si Winwyn habang naglalakad sa pictorial shoot nito. May kaugnayan sa hindi pa binahaging project ang post na ito ni Winwyn, na nilagyan lang niya ng caption na…

“Walking in the future with more confidence than ever.”

Sa larawan ay malinawag pa sikat ng araw ang kaseksihan ng aktres na hindi napingasan nang magbuntis at manganak.

Mas lalo pa ngang umangas at mas naging malinamnam sa mata ng mga manyakol ang alindog ni Winwyn, partikular sa paglabas ng kanyang malaman na pigi at singit sa puwet.

Hindi kinaya ng ilan sa mga kapwa niya beauty queen na sina Megan Young, Maxine Medina, pati na ni Camille Prats, at iba pa, ang tulo laway na kaseksihan niya.

Kaya sabi nga ay hindi kataka-taka na nagtangka si Alden Richards na ligawan si Winwyn, dahil sa kagandahan nito.

Remember, unang Pinay na nakoronahan bilang Miss Reina Hispanoamericana si Winwyn, di ba? (Rey Pumaloy)