Kahit walang taping: Ruffa tuloy ang suweldo sa AllTV

Naku, Dondon (my dear editor), sa Thursday na ang presscon ng ‘Martyr or Murderer’ movie ng Viva Films at makaka-attend na roon si Ruffa Gutierrez dahil hindi naman lihim pa ang tungkol sa pagpo-’pause’ ng ‘M.O.Ms. (Mhies On a Mission)’ morning show nila nina Mariel Rodriguez at Ciara Sotto sa AllTV (new Channel 2).

Thursday ang regular taping day nila (bukod pa sa tig-another day taping ng tatlong hosts para sa kani-kanilang mission na ginagawa sa show), so, sa araw na ‘yon, makakapunta na nga si Ruffa sa event ng pelikula nila nina Cesar Montano, Cristine Reyes, Isko Moreno, Diego Loyzaga, Ella Cruz at iba pa.

For sure, kukulitin si Ruffa ng entertainment press tungkol sa pagtigil muna ng kanilang show for two months, pero ang alam ko, she will not talk about it.

Ang mga taga-AllTV ang magbibigay ng official statement tungkol doon, huh!

Pero napakabait nga ng TV network na pag-aari ng pamilya Villar dahil habang naka-’pause’ sila for two months at inaayos ang signal ng AllTV ay hindi naman sila nganga dahil makakatanggap pa rin ng talent fees ang lahat.

Hindi lang ang mga host, pati na rin ang staff at iba pang involved sa nasabing show.

Anyway, pinaghahandaan na ni Ruffa ang pagpo-promote for ‘Martyr or Murder’.

Ang dami nilang events na gagawin para sa promotions ng nasabing pelikula.

At noong makausap nga namin si Direk Darryl Yap, naikuwento rin niya sa amin na may isang big event ang ‘Martyr or Murder’ na iimbitahan nila si President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. at sana nga raw ay maka-attend ito.

Bongga!

Martin todo kayod kahit b-day

Alam mo, Dondon, bibilib ka rin talaga kay Martin Nievera na nag-birthday kahapon.

Alam mo ba na kahit nag-guest pa siya noong Saturday night sa concert ni Louie Ocampo sa The Theater at Solaire, aba, kahapon, sobrang aga siyang nagising dahil 7:00am ang call time niya sa ABS-CBN for the live episode of ‘ASAP Natin ‘To!’

Marami rin kasing production number na kasama siya dahil birthday presentation din niya, kaya talagang ang aga niyang bumangon kahapon. Buti na nga lang at after nga ng concert ni Louie ay sa Solaire na siya natulog at doon na rin nanggaling papuntang ABS-CBN.

‘Katuwa nga rin pala si Martin dahil nagagawa pa niyang sagutin kahapon ang mga nagme-message sa kanya para batiin siya ng happy birthday.

Nang mag-text nga ako sa kanya, kaagad siyang nag-reply at sinabing, “Thank you very much my friend!”

Anyway, mukhang enjoy naman ang Concert King kahapon sa kanyang special day!

Bongga!