Julia ‘di kinaya pagmamahal ni Diego

Ang bongga ni Julia Barretto, na nakaalpas na nga siya sa mga love team-love team, ha! Talagang naka-create siya ng image na puwede siyang i-partner sa iba’t ibang artista.

Di ba nga, gumawa siya ng horror movie na si Marco Gumabao ang kasama.

And then, may movie rin siya na si Carlo Aquino naman ang naka-eksena niya.

At heto nga, si Diego Loyzaga naman ang ka-tandem niya, para magpakilig, at the same time, magpaiyak na rin sa mga fan.

May sikat na chika nga tayo na, “It is better to have loved and lost than never to have loved at all.”

Pero sabi nga, paano kung sa muling pagbalik ng pag-ibig ay may chance lang din itong mawala ulit tulad ng dati? Pipiliin mo pa rin ba ang ganitong klase ng pag-ibig kahit na paulit-ulit ang sakit?

Ganiyan nga ang tema ng love story ng bagong team-up ng mga in-demand at hinahangaang artista ngayon, sina Julia, at Diego Loyzaga, ang ‘Will You Be My Ex’? na prodyus ng Viva Films.

Si Julia ay si Chris, isang free-spirited at masayahing dalaga na mula sa pamilya ng mga artist, theater actor.

Si Diego ay si Joey, tahimik, seryoso, formal na lalaki, na nagmula naman sa angkan ng mga respetadong pamilya.

Kahit na malaki ang pagkakaiba nilang dalawa, gagawa ng paraan ang tadhana para magkakilala sila, main-love, at maging college sweethearts.

At kagaya ng ibang relasyon na nagsisimula pa lang, magiging sweet sila at magkakaroon ng mga pangako para sa isa’t isa.

Pero habang binubuo nila ang mga pangarap nila na magkasama, makikigulo muli ang tadhana at magbabato ng mga problema na hindi nila magagawan ng paraan para ayusin; dito na mauuwi sa hiwalayan ang relasyon nina Chris at Joey.

Sa paglipas ng mga taon, at sa paghilom ng mga sugat, muli silang magkikita at babalik ang pagmamahal na kahit kailan ay hindi nawala. Kaya na kaya nilang mapanindigan ang isa’t isa? O magiging hadlang ang mga bago na nilang buhay para balikan pa ang nakaraan?

Magiging matapang ka ba para harapin ang tinatakasang nakaraan? Magiging matapang ka ba para muling pagbigyan ang dating pag-ibig?

Ang ‘Will You Be My Ex?’ ay pelikula ni Real Florido, na isa ring screenwriter at independent film director. Marami nang naisulat at nagawang pelikula at mga TV series si Florido, isa sa pinaka napag-usapan dito ay ang pelikula niyang 1st Ko si 3rd, na umani ng international awards mula sa London Film Awards at Canada International Film Festival.

Will You Be My Ex? Malapit nang mapanood mula sa Viva. (Rb Sermino)