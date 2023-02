Ibinebentang eyedrop sa online ipinababawi

Ipinababawi sa merkado ang umano’y isang brand ng kontaminadong eyedrop matapos magreklamo ang 55 pasyente na bumili nito sa online.

Tinukoy ng Center for Disease Control and Prevention (CDC) ang Artificial Tears Lubricant Eye Drops na ipinamamahagi ng Aru Pharma, EzriCare at Delsam Pharma na kontaminado ng Pseudomonas aeruginosa bacteria.

Isa itong uri ng bacteria na maaaring magdulot ng impeksyon sa mata na posibleng humantong sa pagkabulag at pagkamatay.

Sa ulat, may 55 bumili nito sa online ang nakaranas ng keratitis, endophthalmitis, respiratory infection, urinary tract infection at sepsis.

Nagmula ang mga ito sa California, Colorado, Connecticut, Florida, New Jersey, New Mexico, New York, Nevada, Texas, Utah, Washington at Wisconsin.

Samantala, sinabi ng Global Pharma Healthcare na agad nitong ipinabawi sa merkado ang nasabing eyedrop dahil sa nasabing abiso.