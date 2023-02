Hammer nasira buhay sa sex scandal

Inamin ng kontrobersyal na Hollywood actor na si Armie Hammer na naging biktima siya ng sexual abuse noong kabataan niya na siyang isang dahilan ng kanyang abusive and improper behavior sa maraming kababaihan.

Ang youth pastor daw niya ang nangmolestiya sa kanya sa edad na 13: “What that did for me was it introduced sexuality into my life in a way that it was completely out of my control. I was powerless in the situation. I had no agency in the situation. Sexuality was introduced to me in a scary way where I had no control. My interests then went to: I want to have control in the situation, sexually.”

Nabahiran ang pangalan ni Hammer dahil sa ginawa niyang pang-aabuso noong 2021 sa mga kababaihan, partikular kina Paige Lorenze and Courtney Vucekovich na nagkuwento ng kakaiba at mapanganib na ugali ng aktor.

“I was selfish. I used people to make me feel better, and when I was done, moved on. I’m now a healthier, happier, more balanced person. I’m able to be there for my kids in a way I never was… I’m truly grateful for my life and my recovery and everything. I would not go back and undo everything that’s happened to me.”

Dahil sa sex scandal, nawala ang mga big projects kay Armie at hiniwalayan siya ng kanyang misis. Para masuportahan ang dalawang anak nila, nagtrabaho bilang timeshare salesman ang aktor sa Cayman Islands.

Pinasok si Hammer sa Guest House treatment center in Silver Springs, Florida noong lumabas ang sunud-sunod na iskandalo ng kanyang pang-aabuso. Nakadagdag pa rito ay ang pag-air ng documentary na House of Hammer na nagkuwento ng ilang henerasyon ng pang-aabuso sa kababaihan simula pa sa lolo at ama ni Armie na sina Julian Hammer at Michael Hammer. Pumanaw na si Michael Hammer noong November 20, 2022 sa edad na 67.

Estranged pa rin si Armie sa kanyang misis na si Elizabeth Chambers at nasa poder nito ang dalawang anak nila. (Ruel Mendoza)