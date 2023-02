KUMOLEKTA ng 5.0 pts. si Royi para makopo ang titulo sa Open section ng katatapos na 5th GMG Chess Monthly Tournament.

Magkasalo sina Peng, Tiger, James sa pangalawa-pang-apat na puwesto sa 3.0 pts. each habang panlima-pang-anim sina PPJ at Jack na may 1.0 pt. bawat isa.

Wagi sa 10-under si Alisa Xu (5.0 pts.), segunda si Amit (4.0), tersera si Alon (3.0 pts.), pang-apat si Arwen, panlima si Annie (2.0 pts. each) habang 6th-7th sina Lotem at Erwin (1.0 pt.).

Nanalo rin si Suchakree Tong-om sa event na inorganisa ni Thailand-based coach National Master Gerald Ferriol.

Idaraos naman ang GMG blitz sa Mar. 18 sa Rockwell Business Center, Mandaluyong.

***

Matagumpay na tumulak ang Battle of the Chess Legends nitong Linggo, Feb. 5. Pasiklaban ang mga senior citizen chess player ng Nueva Ecija sa torneong inoorganisa ng Cabanatuan City Chess Club na pinamumunuan nina Fire Officer Benjamin Bauto at Joselito Abalos.

Nasa 11 mga dating chess champions at isang current kid champion ang sumasabak sa torneo.

Sila ay sina Candidate Master Joselito Marcos, Leonardo Navarro, Eduardo Lacson, Alfredo Agustin, Gilbert Natividad, Rene Garcia, Jhun De Guzman, Ver Paguinto, Ferdie Bugay, Virgilio Sardillo at Millery Gen Subia. Nag-iisang bati si Ador Cristobal,

Lahat ng kasali ay mag-uuwi ng kaukulang salapi at medalya. Ang top 3 ay may P1,500, P1K, P800 at mga tropeo. Libre ang pagsali, may pagkain at inumin din ng mga kalahok.

Ayon nitong Sabado kay kay Arena FIDE Master Gener Subia, pagkilala ang paligsahan sa kontribusyon ng mga dati nilang idolong chess champion at paghimok sa mga bagong henerasyon na igalang ang mga nagpasimula ng sport sa Nueva Ecija.

Tournament arbiters sa six-rounds Swiss chessfest sina Romeo Togonon at Joey Cristobal, na ang anak na si Ador ay isa rin sa mga kalahok.