Fran Yu, San Juan Kings dehins mapigilan sa PSL

BINITBIT ni dating Letran guard Fran Yu sa mahusay na laro ang mga kasamahan upang itulak ang San Juan sa 93-89 alpas kontra Manila para sa pangsiyam na sunod na panalo sa gayung daming salang sa Manila Bankers Life-Pilipinas Super League Pro Division Second Conference Dumper Cup nitong Sabado sa San Andres Gym sa Malate, Maynila.

Nagtala ang 5-foot-10 cager ng 10 points, 4 rebounds at 12 assists sa Kings, habang si Orlan Wamar ang nanguna sa kampo sa iniskor na 16 at isalya ang City Stars sa 5-6 win-loss slate sa kabila ng 17 markers ni Rence Alcoriza.

Hatid ang liga ng Winzir, Skin Care Depot, SCD Cosmetics, Dumper party-list, NET 25, Adcon, Wcube Solutions Inc., MDC, Unisol, Don Benitos, at Finn Cotton, PBA at Gilas Pilipinas. Si Jean Marc Pingris Jr. ang komisyoner.

Sa iba pang laro, winasak ng Pampanga Royce ang Bicol 98-80, habang sinagpang ng Sta. Rosa Laguna ang Bagong Cabuyao-Homelab Nation, 90-72. (Lito Oredo)