Dingdong sinurpresa nina Marian, Zia, Sixto sa Family Feud

Halatang ang saya ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes nang surpresa siyang dalawin sa kanyang taping ng highest rating game show niya na “Family Feud” ng kanyang mag-iina.

Nag-surprise visit nga sa set sina Marian Rivera-Dantes kasama ang mga anak nila na sina Zia at Sixto. Obvious na ikina-happy ni Dingdong ang biglaang pagdalaw ng tatlo.

At dahil nandon na rin, nag-picture pa silang pamilya sa mismong set ng Family Feud. Pina-try rin ni Marian ang buzzer ng show sa mga anak at aliw na aliw naman si Sixto.

Sa Instagram post nga ni Dingdong, sinabi niya na, “Family Feud just got a little more personal with a surprise visit from my loves! So proud to share the stage with my wife and kids on this unforgettable day.”

At may pa-hashtag pa ito na “host with the most proud dad.”

Sa isang banda, extended nga ang Family Feud. Nang tanungin namin ang production, sinabi na tuloy-tuloy lang ang show at ngayon nga, ino-open na rin sa publiko ang mga pwedeng maglaro through audition. Pwede raw mag-send ng video sa Facebook page ng show. (Rose Garcia)