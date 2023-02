Clyde Mondilla puntirya mailap na TCC Invitational korona

Ganado pa rin kahit may masasaklap na olats, dehins nauubusan ng pasensya at pag-asa si Clyde Mondilla sa paghahagilap ng kampeonato na wala pa sa kanyang koleksyon ng tropeo, todo-paghahasa para sa isa pang pagtatangka sa titulo ng The Country Club Invitational simula bukas (Martes) sa TCC course sa Laguna.

“As much as possible, I practice daily – fairways in the morning then range in the afternoon,” bulalas nitong Sabado ng golfer, na dalawang beses nang sumablay sa korona sa huling dalawang taong flagship tournament ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.)-Philippine Golf Tour.

Magkatabla sila sa liderato ng batang Koreananong si Tom Kim sa third round noong 2019 nang magkalat sa 76 sa final round at tumersera sa ngayo’y Professional Golf Association Tour star Fil-German Keanu Jahns.

Sumala rin ang 2010 national amateur champion ng isang palo kay Guido van Der Valk ng Netherlands noong 2020 bago natengga ang event dahil sa dalawang taong pandemya.

Pero patungo sa record P6M championship, siniwalat ni Mondilla na malayo pa siya sa pamatay na porma, inihayag: “Even if I practice every day, I still have so much to improve on.”

Sa 12 titulo nga lang, niya kabilang ang 2019 Philippine Open, sa nasa pang-11 edisyon sa taong itong PGT na inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc., isa pa rin si Mondilla sa babantayang manlalaro sa elite cast na kabibilangan ng limang dating mga hari, kasama si multi-titled champion Juvic Pagunsan (2006, 2008 and 2012). (Ramil Cruz)