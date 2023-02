Business tycoon Ongpin pumanaw na

Sumakabilang-buhay nitong Sabado nang gabi ang business tycoon na si Roberto Ongpin sa edad na 86.

Kinumpirma ng kanyang pamilya na si Ongpin, chairman ng Alphaland Corporation, ay namatay habang natutulog sa kanilang minamay-aring Balesin Island sa Polillo, Quezon.

Ang labi ng negosyante ay dadalhin sa Maynila pero wala pang inilalahad na detalye tungkol sa kanyang lamay.

Si Ongpin ay pang-23 sa listahan ng Forbes Magazine ng mayayamang Pinoy noong 2022, dahil sa net worth nito na umaabot sa $830 milyon. Dating trade minister sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. si Ongpin.

Nakidalamhati naman si Senador Francis ‘Chiz’ Escudero sa pagpanaw ng kanyang kaibigan na si Ongpin.

“My sincerest condolences to the family and loved ones of Roberto “Bobby” Ongpin or simply “RVO” to many. Rest in peace my friend… you will be missed…,” sabi ni Escudero. (Dindo Matining)