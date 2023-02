Binuking ni Bobot: Vilma natipuhan ni Frank Sinatra

Tuwang-tuwa at lokang-loka ang mga nanood ng concert nina Tirso Cruz III, Bobot Mortiz, Christopher de Leon, ang ‘Some Kind of Valentine: Unlimited Love, Music, and Laughter’ sa Newport Performing Arts Theatre.

Kuwelang-kuwela nga ang mga hirit ng tatlo, at feel na feel mo ngang super close talaga sila at marami silang alam na ‘kabaliwan’ ng bawat isa.

At siyempre, dumog din ang mga fan nila, na karamihan ay mga ‘madadatung’ talaga, ha!

At lalo ngang naging masaya ang mga manonood ng pilitin nilang paakyatin sa stage si former Congresswoman and Star for All Seasons Vilma Santos Recto, at pinasayaw ng ‘Ting Ting Tang’ na sikat na sikat sa TikTok.

Sinimulan muna nila sa kuwento na may nakita silang kaibigan na nagsasayaw sa TikTok. At si Vilma nga `yon.

“Meron akong kilala, napanood ko sa TikTok, nagti-Ting Ting Tang’!” sabi ni Pip.

At `yun na nga, sinundo nila si Ate Vi para pagsayawin sa stage. At hindi naman sila nabigo, pati na ang mga manonood, dahil bonggang-bongga naman talaga ang version ni Ate Vi ng Ting Ting Tang.

Courtesy of QueenStar Vilma Santos

Kaaliw rin ang kuwento ni Bobot tungkol sa ‘past’ nila ni Vilma, na naganap nga noong 1975 daw. Kuwento niya, na-meet daw nila ni Ate Vi si Frank Sinatra noon.

“Paglabas namin ng lobby, may nakilala kami ‘yung may-ari (ng lugar), at sabi niya, ‘Gusto niyong makilala si Frank Sinatra?’. Dinala niya kami sa after party ni Frank Sinatra.

“Katabi namin si Frank Sinatra mga dalawang oras. Ang pagitan lang namin ay bodyguard niya.

“After nang makita ni Frank Sinatra si Vilma, sabi ni Frank Sinatra kay Vilma, ‘you’re beautiful’.

“Naalala mo `yon Vi?” tanong ni Bobot kay Vilma, na sinang-ayunan naman ni Ate Vi.

Pero, pag-uwi raw nila mula sa after party ni Frank Sinatra, biglang humirit si Ate Vi nang…

“Tapos pag-uwi namin, sabi ni Vilma sa akin, ‘Bot kung dinate ako ni Frank Sinatra, papayag ka ba?” at siyempre nagtawanan ang mga tao.

Pero, hirit pa ulit ni Bobot kay Vilma, “Ngayon kita tatanungin Vi, kung dinate ka ni Frank Sinatra, papayag ka ba?” tawa lang nang tawa si Vilma.

Oh, di ba? Ang sarap panoorin ng biruan ng mga beteranong artista, di ba? (Rb Sermino)