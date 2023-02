Architect tinawid pag-aaral, review sa tulong ng online selling

Diskarte ang puhunan patungo sa tagumpay! ‘Yan ang pinanghawakan ng isang online seller sa Ilagan, Isabela na kamakailan lang ay pumasa sa 2023 Architecture Licensure Examination.

Siya si Cynthia Buguina Arcaina na nagtapos sa Isabela State University – Ilagan Campus noong September 2, 2020.

Noong una ay hindi umano niya feel ang kursong ito pero nagbago ang pagtingin niya rito dahil sa isang pangyayari.

Kwento ni Cynthia sa Abante News, “Noong nag-enroll po ako ng architecture course, noong una po parang trial lang, ‘yung kumbaga feel ko lang ganun po. Pero noong nag-2nd year po ako sa college year 2016 nasunugan po kami ng bahay dun ko na-realize na bakit ganun, ang hirap lalo mag-aral kasi lahat ng gamit ko sa school nasunog,

“Naging irregular ako kasi di ako naka-submit ng mga plates namin, dun ko na-realize na ‘di basta-basta itong napasok kong kurso, pinangako ko sa sarili kong ako ang magde-design ng magiging bahay namin na ireregalo ko sa mga magulang.”

Middle child siya sa siyam na magkakapatid kaya naman struggle talaga ng kanilang pamilya ang pinansyal. Habang nag-aaral, nag-isip ng mga paraan si Cynthia kung paano matutugunan ang kanyang gastusin sa pag-aaral at makatulong din sa kanilang pamilya.

Sabi niya, “During my college days nagbenta-benta po ako ng bags online and every summer nagpa-part time kami sa program ng syudad namin then pagdating ng 5th year college po dun ako nag-tutor ng bata, pagkatapos ng klase deretso turo na ako at makakauwi ng mga 7pm. ‘Yun ‘yung malaking tulong sakin to overcome my college expenses.”

Hanggang sa maka-graduate siya ay tinuloy-tuloy niya ang routine at side hustles na ito.

“After graduation po, nakahanap ako agad ng pagaapprenticesan po which is naging malaking tulong sakin at sa family ko, pasok sa umaga at hapon, paguwi raket magbenta.”

March 2022 naisipan umano nila ng kanyang kaibigan na mag-review center para sa paparating na Master Plumbing Examination. Sabi niya, “Struggle rin kasi since sa site ako nagaunder, work sa umaga, review sa tanghali, work ulit ng hapon, live selling ng gabi. I did it for how many months and July 2022 ‘yung exam. Nag-take kami at successfully naipasa ko po.”

Pagkaraan ay sumabak agad siya sa review para sa Architecture Licensure Examination. Malaki ang pasasalamat ni Cynthia na tinulungan siya ng kanyang boss sa mga gastusin sa pagre-review.

Sa mismong araw ng exam, inamin ni Cynthia na nahirapan siya lalo na sa mga tanong subalit ginawa niya lang ang kanyang best at ipinagpasa Diyos niya na lamang ito.

At noong February 1 nga ay lumabas na ang list ng mga ALE passers. Aniya, “Dumating ang result day which is February 1, nagpa-panic, super lakas ng tibok ng puso kasi baka wala yung name ko, pero di talaga nagpabaya ang diyos, He gave me what I pray for.”

Talaga namang testimonya ang bebot na ito na sa buhay, nasa sa ating mga kamay kung paano tayo magsusucceed. Diskarte, sipag, at pananampalataya! (Moises Caleon)