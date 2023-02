Alex biglang bumait sa mga fan, nagregalo ng mga phone

Matapos magkalat sa social media dahil sa pahiran ng cake sa 35th birthday celebration niya, bumabawi ngayon si Alex Gonzaga sa itinuturing niyang pagkakamali.

Binago ni Alex ang content ng YouTube channel niya, at ginawa niya itong public service kung saan pinupuntahan niya ang mga netizen, lalo na ang mga fan, para makaharap sila ng personal.

Sa theme na “Dear Alex…Baka Naman’ ay pinipili ng team ni Alex na mag-email sa kanyang mga fan at tugunan ang mga wish ng mga ito, na makita siya ng personal.

Apat na fan ang napagbigyan ni Alex nang puntahan niya isa-isa ang mga ito sa Rizal, Cavite, Taguig. Ang isa babalik na sa probinsya at nais niyang magkaroon ng selfie kay Alex.

Ang isa naman ay may tapsilogan at nais niyang mapalakas ito. Ang pangarap niya ay makita ng personal ang celebrity influencer.

Ang dalawang fan ay binigyan niya ng iPhone, base sa hiling ng mga ito.

Napasaya nang husto ni Alex ang mga binisitang fan. Dalawa sa mga ito ay naiyak sa sobrang excitement.

Paliwanag ni Alex, last year pa ang content na ito. Ginawa niya ito para maibalik ang suporta at pagmamahal ng mga fan sa kanya.

Nagpasalamat din siya sa suporta at pang-unawa ng mga ito sa kanya.

Mga fan nganga: Sarah dinapuan ng sakit

Bigo ang mga Popster na mapanood at makita sa unang pagkakataon na kumanta ng live ang kanilang idol na si Sarah Geronimo.

Sa Instagram post niya kung saan nandoon ang larawan ng musical director-composer na si Louie Ocampo habang tumutugtog kasama si Sarah, humingi ng paumanhin sa kanyang mensahe ang actress-singer sa huli.

Hindi kasi siya nakasipot sa 45th anniversary concert ni Louie na dinaluhan ng mga big name sa music industry.

“I sincerely want to apologize for not being able to join you on stage due to a cold. Babawi po ako sa inyo next time, Sir Louie at sa lahat ng Popsters,” sabi ni Sarah.

Mababasa sa comment ang lungkot ng mga fan ni Sarah na gumastos at nanood ng concert, pero hindi nila nakita ang kanilang idol.

Pero naiintindihan naman ng iba si Sarah dahil kilala nila ang pagiging professional nito sa trabaho at commitment sa mga project.

“Congratulations Sir Louie Ocampo on the success of your show last night! Thank you for being the coolest Musical director that you are. I am so blessed to have given many opportunities to work with the one and only Maestro Louie Ocampo!” sabi ni Sarah.

Bela ayaw munang mag-teleserye

Tinuldukan na ni Bela Padilla ang hiling ng mga tagahanga na mapanood siya sa teleserye bilang mainstay.

Sa tweet ni @kenrei ay tinanong niya ang aktres kung may balak pa ba itong gumawa ng teleserye. Sabik sabik na raw kasi silang mapanood siya gabi-gabi.

“Hehehe. I was actually just offered one but I probably won’t do it. It’s not for me,” sabi ni Bela.

Nalungkot ang mga tagahanga ng aktres at umaasang may magustuhan ito sa mga susunod na offer sa kanya. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na sa London na naka-base si Bela kasama ang foreigner boyfriend nito.

Bumabalik-balik lang dito ang aktres kapag may gagawing big project gaya na lamang sa ipinalabas na sa mga sinehan na pelikulang ‘Spellbound’.

META: Sorry na lang sa mga fan na umaasam na mapanood si Bela Padilla sa teleserye. Wala raw sa plano niya ito.

Arnel Pineda rumesbak sa laiterong Kano

Rumesbak sa tweet ang pride ng Pilipinas at lead vocalist ng international band na Journey, na si Arnel Pineda, matapos ibilang ito ng isang American basher na si @The_Rock_Oracle bilang isang kahiya-hiya sa banda.

Nag-ugat ito sa isang comment ng mag-asawang Neal & Michael Schon kung saan minaliit nito si Arnel at ang isa pang band member na si Cain.

Kasama sa comment nito na nakalimutan nito kung saan nanggaling ang dalawa at nalulungkot sya sa pagkakabilang nito sa Journey team.

“All I know is #ivepaidmydues so stop reminding me where I came from, coz it’s in my heart everyday…you just don’t pay attention…I’m not a slave…I’m a human being like anybody else…#wrongiswrong #rightisright that simple,” sabi ni Arnel.

“I’m with the banda to sing the legacy…if some of them are tired of me being with them, with all means, they can fire me anytime…and don’t lecture me about spiritual BS..#waltthetalk,” dugtong na chika niya.

Sinuportahan naman si Arnel ng kanyang American fan at pinayuhang ‘wag magpaapekto sa mga basher.