Aktres/singer nilayasan kaibigan dahil sa pera

Noong araw pa pala ay kilala na sa pagiging mukhang pera ang actress/singer na ito. Hindi raw makalimutan ng isang brand na ine-endorso ng actress ang ginawa sa kanila. To think na magkaibigan nga ang turingan nila, ha!

In fairness, mabait ang may-ari ng brand na ito at hindi rin demanding sa mga endorser nila. Kung ang mga magdyowa ay may ghosting, ganito rin ang naranasan ng may-ari ng brand sa actress.

Kahit na may agreement pa sila at for the longest time ay endorser nga nila ito, bigla na lang daw na hindi na nagpapakita, no show at hindi rin sumasagot kapag tinatawagan.

Nagulantang na lang daw ang may-ari ng brand nang makita na nila sa kalabang brand ang actress. Obviously, nasilaw si actress sa mas mataas na offer sa kanya ng kalaban. Pero, kung hindi nang-ghosting at ipinaalam ng maayos, pwedeng matapatan din ito ng may-ari ng brand na ine-endorse niyang talaga or at least, naging maayos ang paghihiwalay nila.

Kaya naman hindi na raw ito nagulat na recently nga, kahit sa sariling network ay nagawa ito ng actress. All for the love of money. (Rose Garcia)