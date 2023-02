1,800 arestado sa giyera kontra child marriage

Kulong ang mahigit sa 1,800 katao matapos lumabag sa giyera kontra child marriage sa Assam, India.

Ito’y matapos magpasya ang pamahalaan ng India na kasuhan ang mga lalaking nag-aasawa ng mga babaeng mas bata sa edad na 18.

Sa isang tweet, sinabi ni Chief Minister Himanta Biswa Sarma na layon ng hakbang na wakasan ang walang kapatawarang krimen sa mga batang babae. Kasamang kakasuhan ang mga Hindu priest at Muslim cleric na nagkakasal sa mga batang babae.

Kakasuhan ang mga lalaki ng paglabag sa Protection of Children from Sexual Offenses Act kung mag-aasawa sila ng mga batang babae na may edad 14 pababa at Prohibition of Child Marriage Act naman kung ang mga pakakasalan nilang babae ay edad 14 hanggang 18.

Sinabi ni Rajib Sharma, pangulo ng Global Organization for Life Development na nakararami pa rin sa India ang mga tribal group at minority na pumapayag pag-asawahin ang mga batang babae kahit musmos pa.