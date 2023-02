PBBM admin ilalarga 206 proyekto – NEDA

Nasa 206 na mga pangunahing proyekto ang posibleng ilarga umano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngunit maglalabas pa rin ng pinal na listahan ukol dito sa katapusan ng unang quarter ng 2021, ayon sa National Economic and Development Authority (NEDA).

Sinabi ni NEDA Undersecretary Rosemarie Edillon, inisyal pa lamang ang nasabing bilang ng mga `flagship project’ ng administrasyon na kasama sa mas mahabang listahan ng halos 3,000 pang mga programa na gagawin hanggang sa 2028.

“Iyong listahan na iyon, we will come up with it. It will be uploaded on the NEDA website by the end of this first quarter,” ayon kay Edillon sa ginanap na news forum sa Quezon City nitong Sabado.

Aniya, huhugutin ang pondo para sa mga proyektong ito mula sa iba’t ibang scheme tulad ng public-private partnership, grants at alokasyon galing mismo sa gobyerno.