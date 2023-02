‘Palamunin, iresponsable’ Pokwang ‘winasak’ pagkatao ni Lee

B inakbakan, niratratan nang husto ni Pokwang ang ex-partner niyang si Lee O’Brian sa interview sa kanya ni Boy Abunda sa “Fast Talk”.

Sa loob ng 20 minuto ng interview ay pinalabas ng komedyante ang pagiging iresponsable, mataas ang pride, at kawalan ng pagmamahal sa kanya ng American actor.

Sa umpisa pa lang ng interview ay umiyak na si Pokwang.

Ayon sa aktres, nagsinungaling siya sa mga naunang interview (2022) na kesyo mabait at responsible ang kanyang kasintahan, sa pag-asang mabubuo ang pangarap niyang pamilya sa piling nito.

Matagal na raw ang problema nila na lalong lumaki nang magtanong siya tungkol sa estado ng kanilang negosyo. Minasama raw ni Lee ‘yon at mula noon ay hindi na siya kinausap.

Siniwalat din ni Pokwang na 5 taon nang hindi nagbibigay ng suporta si Lee para sa kanilang anak.

Inamin din ni Pokwang na siya ang nagpalayas kay Lee. Lagi na raw silang nagbabangayan.

Isa rin daw sa masaklap na natuklasan ni Pokwang ay ang pagkakaroon ng bagong babae ni Lee. Mismong ang anak nila ang nagsabing may kausap si Lee na babae na pareho ng kanyang skin color.

Sabi ni Pokwang ay hindi talaga siya minahal ni Lee. At sumuko na siya na magkabalikan pa sila.

Nilinaw ni Pokwang na wala siyang planong kasuhan si Lee.

Samantala, nanatiling tahimik at dedma lang si Lee O’Brian sa mga pasabog ni Pokwang laban sa kanya. Wala pang paramdam ang American actor para depensahan ang sarili sa isyu.

Mas nagpu-focus si Lee na i-promote ang kanyang talk show na “Am Cham On Demand” sa social media. Ang show na ito ni Lee ay collaboration sa The American Chamber of Commerce of the Philippines.

Pero mababasa sa comments ng post ang ngitngit ng mga fan ni Pokwang kay Lee. Ilan sa mga comment ay “makarma” “palamunin”, “iresponsable” at kung anu-ano pa.

Sa buwan ng pag-ibig: Ellen Adarna sagana sa ‘dilig’ kay Derek

Dalawang taon na mula nang maging magdyowa, bago nagpakasal sina Ellen Adarna, Derek Ramsay. At hanggang ngayon ay ninanamnam pa rin ng sexy actress ang ilan sa mga hindi niya makakalimutang moment nila ng aktor.

Sa Instagram ay nagbalik-tanaw si Ellen sa isa sa mga romantic moment nila ni Derek bilang pag-alala sa araw ng Feb. 4. Pinost niya ang photo nila ni Derek na nakahalik sa kanya ang mister.

“2 years ex boyfriend. This photo is from 2 years ago today…I still remember clearly when you told me “I love you”. I love you too @ramsayderek07!” sabi ni Ellen.

Dahil love month ngayon, kitang-kita nga na pinaliliguan ni Derek si Ellen ng kaligayahan, ha! Feel na feel mo ngang saganang-sagana sa dilig si Ellen ng pagmamahal ni Derek, oh!