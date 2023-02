P1.2M tsongki nasilat sa 2 high value target

Timbog ang dalawang high value target habang nadakma din ang dalawang iba kasabay ng pagkakakumpiska sa P1.2 milyong halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana sa isinagawang buy-bust operation kahapon ng madaling-araw sa Rodriguez, Rizal.

Ang dalawang nahuling HVT ay kinilalang sina Anjo Anselmo at Jomarin Pascual. Nadakip din ang drug user na sina Errol Fritz at Lorenzo Catalon, pawang taga-Barangay San Isidro, ng naturang bayan.

Ayon sa ulat, sina Anselmo at Pascual ay tinaguriang “high-value targets” sa nasabing bayan.

Sa report ng Rodriguez Municipal Police Station at Rizal police drug enforcement unit, alas-12:40 ng madaling araw nang madakip ang mga suspek sa nasabing lugar makaraang bentahan ng halagang P6,000 na marijuana ang operatiba.

Nakumpiska rin sa suspek ang 12.2 kilos ng pinatuyong dahon ng marijuana na may street value na P1,228,000 at timbangan.

Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang mga nakakulong na suspek.