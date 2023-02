MPBL game-fixers lalatiguhin ng GAB

NAKAHANDA ang Games and Amusements Board (GAB) na alisan ng lisensiya at patawan ng kaukulang parusa ang mga manlalarong mappatunayang sangkot sa game-fixing sa

Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).

Napag-alaman sa opisina ni GAB Pro Basketball & Other Pro Games Division chief Jesucito M. Garcia na nakatutok na ang ahensiya sa mga kaduda-dudang aktibidad matapos na unang ipaalam mismo ng MPBL ang kanilang nakuha na mga ulat ukol sa mga kasali nitong koponan.

Nakalagay sa sulat ng MPBL ang pinakabagong listahan ng mga manlalaro na sinilbihan ng yellow card mula sa Office of the MPBL Commissioner sa nakalipas nitong 4th Regular Season.

“The players, coaches, and/or staff enumerated in the list are under investigation with regards to their work performance and overall behavior, which may be considered as game-fixing, and/or game manipulation, during the official games of the MPBL,” ayon sa memo ni MPBL Commissioner Kenneth Duremdes.

Maaari pa naman maglaro ang mga nasa listahan habang wala pang pinal na hatol ang liga na nakatakdang magbukas na 5th MPBL 2023 na sisiklab sa Marso. 10

Gayunman, kung mapatunayang guilty ay mahaharap sa 5 hanggang 10 taon na suspensyon o lifetime ban sa liga na binuo at nasa pagmamay-ari ng 9-time World boxing champion na si Manny Pacquiao.

“If they are found guilty, they would be issued a Red Card, which will state the penalties which will be imposed upon them, including, but not limited to, a suspension from five (5) to ten (10) years or a lifetime ban, from the league effective immediately,” ayon pa sa memo. (Lito Oredo)