Mga turista nabulabog: Sunshine nagpaulan ng alindog sa Boracay

Tinalo ni Sunshine Guimary ang ulan sa Boracay, ha!

At kahit siguro ang kagandahan ng mga buhangin sa naturang isla, kinabog ni Sunshine.

Kasi naman, sino ba nag hindi mababaliw sa ganitong view (makikita sa Instagram ni Sunshine) na suot ang 2 piece bikini na kulay berde, na kahit wala nga siyang kaayos-ayos, na walang make up, nakalugay lang ang buhok, at nakatitig sa kawalan, grabe ang epekto sa mga netizen.

Eh, base sa post ni Sunshine, kinunan ang photo niyang `yon ng 6:00am, ha! Oh, di ba? Ang aga-aga, binaliw niya ang mga netizen.

Kaaliw nga ang chika nila na ‘good morning Sunshine’ talaga kapag ganiyan kagandan ang makikita mo, ha!

Eh, ang nakakaloka pa, may mga post si Sunshine na super kain siya, ha! May IG story nga siya na puro seafood ang nasa harap niya.

“agyo in Boracay? Problem solved. Craving satisfied.

“Hindi siya seafood eater, so good luck to my allergies. Kaya ko ito. Takaw mode!” sabi ni Sunshine.

Well, alam naman ng lahat na ang negosyanteng boyfriend ni Sunshine ang kasama niya sa Boracay. At makikita nga kung gaano ka-supportive si Mr. Edong kay Sunshine, na lahat ng ginagawa nito ay palagi lang siyang nasa likod ng maganda, seksing aktres.

Anyway, mahirap ngang pantayan ang alindog ni Sunshine, na talagang binusog niya ang mga mata ng mga turista sa naturang isla.

Teka lang, ano nga ba ang kasunod na pelikula ni Sunshine sa Viva Films? Abangan!

Piolo itsapuwera: Sam bagong ka-‘love team’ ni Juday

Hindi natupad ang pangarap ng mga fan nina Juday-Piolo na makitang magkasama sa harap ng kamera ang kanilang mga idolo.

Ang halos isang dekada o mahigit pa na hiling nila ay hindi nga naganap, ngayong heto ang balik pelikula na naman si Judy Ann Santos.

Na sorry na lang, dahil hindi nga si Piolo Pascual ang makakasama niya, kundi ang kaibigan ni Papa P na si Sam Milby! Oh, bongga, di ba?

“Look test. Jumping from one character to another is challenging. Pero mas exciting tapusin ang mga labada bago mag-45!” sabi ni Juday.

Siyempre, si Direk Rahyan Carlos ang mamamahala sa naturang pelikula. Heto nga ang post ni Direk, kasama ang mga photo nina Sam at Juday.

“HappyKarga Films & AMP Studios Canada first film venture for 2023! We just finished our pictorial, look test and cam test.

“Thank you to my lead actors Judy Ann Santos Agoncillo & Sam Milby! “Thank you to my partner in HKF Joy Mangilit Tarce! And most especially my gratitude to our executive producer Rechelle Everden of AMP Studios Canada for making this happen!

“And of course to my kickass production staff in HappyKarga Films maraming salamat sa inyo!

“Abangan!!! #happykarga #happykargafilms #ampstudioscanada #judyannsantosagoncillo #sammilby #rechelleeverden #joytarce #looktest #camtest #pictorial #cmbfilms #filmingsoon.”