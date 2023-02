‘Manliligaw’ ni Niana Guerrero binantaan ng ama

Binigyan ng surprise birthday celebration ng kanyang pamilya ang social media influencer at vlogger na si Niana Guerrero. She just turned 17, pero si Niana ang isa sa maituturing na pinakabata at pinaka-successful sa mundo ng social media at YouTube.

Si Niana lang naman ay may mahigit na 15 million subscriber sa YouTube, 24 million followers sa Facebook, 14.3 million sa Instagram, ng TikTok account niya ay 37.7 million lang naman ang followers.

Milyonarya talaga si Niana sa kanyang mga social media accounts, kaya kahit na hindi naman out ang possible income niya sa lahat ng ito, YouTube alone ay siguradong nasa milyon talaga ang income niya.

Pero ang maganda kay Niana, grounded pa rin siya. Ang kanyang 17 birthday sa Vineyard sa Batangas ay with her immediate family lang at surpresa sa kanya ang apat na kaibigan. At ipinagdiwang nila ito sa pamamagitan ng simple style picnic.

Sa mga messages na ibinigay sa kanya, hindi nawawala ang kasiyahan ng mga kaibigan niya na humble pa rin siya sa kabila ng pagiging Superstar niya online and at the age of 17.

Tingin namin, malaking factor ang pamilya, lalo na ang mga magulang ni Niana.

Ang message ng Daddy ni Niana at warning na rin sa mga may balak na ligawan ito, sa mga manliligaw raw ng anak, dapat na lahat ng ito ay dadaan sa kanya. Kaya reaksiyon ni Niana, “Hayan ka na naman, Daddy.”

‘Retired na ako’ Isko Moreno ayaw na sa politika

Hindi pa pala nagkikita sina Isko Moreno at ang kanyang “balae” na si Diego Castro. Kahit na masasabing pareho lang silang nasa bansa at ilang buwan na rin ang kanilang apo na si Scott, pero wala pa palang pagkakataon na nag-meet man sila or maybe, mapag-usapan ang mga anak nila na sina Joaquin Domagoso at Rafa Castro.

Katwiran ni Yorme o ni Isko sa naging interview sa kanya sa YouTube vlog ni Ogie Diaz, “Oo kasi, ang dapag mag-initiate, sila (Joaquin & Rafa). With all honesty, kung mapapansin mo, noong mag-asawa ‘ko, ‘di ba, hiniwalay ko ‘yung asawa ko sa bahay namin?

“Yung nanay ko, nagkabahay. ‘Yung bahay namin, binigay ko sa kanya. Kaming mag-asawa, nag-apartment. Sa Balut, Tondo, nagsarili kami. Kailangan mo ‘yan, e. Then, we initiate ‘yung mga parents namin. Gano’n. Gusto ko ‘yon… okay, malaya kayo. Just tell us when, where, what. Ayokong mangengealam sa kung ano man na gusto nilang gawin bilang mag-asawa.

“’Yun din naman ang ginawa ko dati. So those are the things that I don’t touch, unless, asked.”

Inamin din naman ni Isko na hindi pa siya gumagawa ng any move na siya ang mauunang mag-reach-out bilang sa kanya ang lalaki, si Joaquin.

Positibo naman si Isko sa tanong ni Ogie rito kung posible na raw na isang araw, makikita silang magkakasama. Pamilya niya at pamilya naman ni Diego Castro.

“Of course, anytime,” sabi niya.

Wala namang issue?

“Wala, at all, 100 %,” sey niya. “Even noong magkaanak si Joaquin, I think, during the campaign when I was asked, sinagot ko agad. Sabi niya, ba’t ‘di mo sinasabi? Sabi ko, ba’t ‘di ka nagtatanong? So it was never hidden.

“I think, by not saying it is giving respect to the person who did it. Like Joaquin and Ella, sila ‘yung involved, e. Kaya no’ng tinanong ako, oo, magkaka-apo na ‘ko. Magiging Lolo na ‘ko. That’s exactly the statement I made. Pero ang gusto ko kasi, ang privacy nila, sila ang maglabas hangga’t maaari. Sila kasi dapat ang maging responsible dahil mga magulang na sila.”

Sa huli, tinanong din ni Ogie kung tatakbo bang muli si Isko sa 2025 election, pero consistent ito tulad nang makausap din namin dati sa naging sagot niya na, “No, retired na ‘ko. As far as I’m concerned, I’m happy now. I’m enjoying my life. Salamat sa Diyos, binigyan ako ng second chance to be with my kids and more time with my family.”