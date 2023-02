Maddie Madayag, Choco buwenamano ang panalo

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm — PLDT vs F2 Logistics

6:30pm — Chery Tiggo vs Cignal

MATAAS ang lipad ni Madeleine Yrenea “Maddie” Madayag para dalhin sa bwenamanong panalo ang Choco Mucho Flying Titans nang walisin ang diskargadong Akari Power Chargers sa bisa ng 25-15, 25-20, 25-20 straight set sa pagbubukas ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Sabado ng hapon sa Smart Araneta Coliseum.

Bigay todo sa paghambalos ng bola ang 24-anyos na tubong Davao City sa paglista ng 11 puntos mula sa siyam na atake at tig-isang block at service ace.

Kumana rin para sa Flying Titans sina Kat Tolentino at Bea De Leon ng tig-11 puntos at Isa Molde na bumira ng 10, habang nagpamalas ng all-around performance si Des Cheng sa pitong puntos, 14 excellent receptions at siyam na digs.

Aktibo rin sa pamamahagi ng bola si playmaker Deanna Wong sa 21 excellent sets at depensa ni Denden Lazaro-Revilla sa 14 digs at 9 receptions.

“For now, we’re focusing on our new system, and we’ve seen na gumagana sa amin. We’re doing it one game at a time and mukhang naki-click naman kami sa system ng coaches,” pahayag ni Madayag.

“Definitely we’re targeting the final four, and hopefully umabot na kami sa final three,” dagdag ng 5-foot-11 middle blocker na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa Martes. “We wish a healthy season for the team and for all the teams and siyempre for our team to be successful this conference.” (Gerard Arce)