Import Jonathan Simmons winner na eeksit sa NLEX

Iniwanan ni import Jonathan Simmons na nakakapit sa liderato ang NLEX Road Warriors sa paghaltak nito sa 98-94 panalo kontra Phoenix Super LPG sa eliminasyon ng 2022 PBA Governors Cup sa Ynares Center sa Antipolo.

Ibinuhos ni Simmons ang 17 puntos sa kanyang kabuuang 38 sa ikatlong yugto upang ibangon ang Road Warriors sa limang puntos na paghahabol tungo sa pagpapanatili sa malinis na kartada sa apat na sunod na panalo bago nito iwanan para maglaro sa China.

Nagdagdag si Simmons ng 7 rebpunds, 5 assists at 2 steals, habang tumulong naman si Anthnoy Semerad na may 16 puntos, 7 rebounds at 1 assist.

Nag-ambag din si Brandon Ganuelas-Rosser ng 12 puntos, 6 rebunds, 1 steal at 1 block, habang si Don Trollano ay may 11 puntos, 7 rebounds at 3 assists.

Itinala ng Road Warriors ang pinakamalaki nitong abante sa 13 puntos matapos ang lay-up ni Kevin Alas sa second quarter sa iskor na 48-35. (Lito Oredo)