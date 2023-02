Hirit ng mga magsasaka: Sibuyas `di dapat bumaba sa P100 per kilo

Hinihiling ng mga magsasaka na huwag bumaba sa P100 kada kilo ang presyo ng sibuyas para makabawi sila sa ginastos na puhunan sa pagtatanim nito.

Ipinahayag ito ng mga magsasaka kay Senador Risa Hontiveros sa pagbisita nito sa Occidental Mindoro para talakayin ang mga isyu tungkol sa krisis sa sibuyas at iba pang problema ng mga magsasaka.

Sa isinagawang talakayan, ipinabatid umano ng mga magsasaka kay Hontiveros na nagbenta ang ilan sa kanila ng ani sa bagsak-presyong halaga o P8 lamang kung kaya’t wala na silang kinita.

Kasabay nito, kinalampag ng senador ang Department of Agriculture (DA) at of Trade and Industry (DTI) na agarang bumuo at maglabas ng plano para sa pagtatayo ng sapat na mga cold storage facility para sa anim ng mga magsasaka.

Ipinaabot kasi ng mga magsasaka kay Hontiveros ang ilan sa kanilang mga problema at kabilang na rito ang kawalan ng cold storage facility na paglalagyan ng mga ani at ang sobrang pagkalugi.

Dahil dito, umapela na si Hontiveros sa DA at DTI na bago sana magsimula ang mga budget hearing ay ilabas na ang plano para sa pagkakaroon ng mga cold storage facility para sa mga magsasaka.

Giit ni Hontiveros, malaking kaluwagan ang mga dagdag na pasilidad hindi lang sa mga magsasaka kundi pati na rin sa mga konsyumer dahil maiiwasan ang pagtaas ng presyo.

Partikular na ipinapatayo ang mga bagong cold storage facility sa Mindoro, Nueva Ecija, Ilocos, at Pangasinan kung saan ito ang may pinakamalaking onion producers sa bansa.(Jojo Sicat)