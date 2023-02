Digong sa ICC: Walang inosenteng kriminal!

Handa umanong makulong at mamatay ang dating pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa inilunsad na giyera kontra ilegal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon.

“You know ICC, you want me to go to prison? I will. As a matter of fact, I did it as a matter of principle, so that I will die for it and go to prison and rot there,” pahayag ni Duterte sa isang panayam ni Pastor Apollo Quiboloy sa kanya sa SMNI News Channel kamakailan.

Reaksyon ito ng dating pangulo sa desisyon ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga sa mga namatay umano sa giyera kontra droga ni Duterte.

Ngunit iginiit din ni Duterte na wala umanong karapatan ang ICC na manghimasok sa mga usapin sa bansa.

Nanindigan din si Duterte na walang nangyaring “crimes against humanity” sa ilalim ng kanyang administrasyon.

“When was it a crime for a sovereign head of state? Since when was it a crime for me to threaten criminals? Do you know? Sinabi ko, `If you destroy my country, I will kill you’,” ayon kay Duterte.

“Is there a law against a president uttering such hostile words? Sabi ko `all out war’. If it resulted in the killing, well I’m sorry but that is how the game played. It’s always a confrontation,” dagdag pa niya.

Nilinaw din ni Duterte na hindi inosente ang mga kriminal.

“Do not make us believe that these criminals were innocent and helpless because they didn’t have the weapons to do it,” sabi ni Duterte.

Sa plano naman ng ICC na pumunta sa bansa at isagawa ang imbestigasyon kaugnay sa war on drugs, sinabi ni Duterte na wala silang karapatan na mag-imbestiga rito bagkus gawin umano dapat ito ng ICC sa labas ng bansa. (Jan Terence)