DENR pinatigil operasyon ng Altai mining sa Sibuyan

Odiongan, Romblon — Pansamantala munang tigil operasyon ang Altai Philippines Mining Corp. (APMC) sa Sibuyan Island, Romblon matapos silang isyuhan ng suspension ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) nitong Sabado, Pebrero 4.

Ayon sa DENR, nakitaan ang APMC nang mga paglabag sa iba’t ibang environemtal laws kagaya ng paglabag sa Water Code of the Philippines, DENR Administrative Order 2004-24 dahil sa kawalan ng foreshore lease agreement ng pantalan, Presidential Decree 1586 dahil sa paggawa ng causeway nang walang Environmental Compliance Certificate, at sa Presidential Decree 705 dahil a pagpuputol ng mga kahoy nang walang permit.

Pormal nang inilagay ng DENR ang mga notice of violation sa lugar na pinagmiminahan ng Altai maging sa ginawa nilang pantalan sa Sitio Bato kung saan 12 araw nang nanatili at nagbabarikada ang mga kontra mina na mga residente.

Noong Biyernes ay nagkaharap-harap ang mga environemtal group kasama ang barangay officials, mga opisyal ng probinsya at munisipyo, at mga kinatawan ng PNP, at DENR, at IBP Romblon at napag-usapan ang mga paglabag ng mining company.

Ayon kay Rodne Galicha ng Living Laudato Si, bagama’t may status quo ay hindi parin sila aalis sa lugar hangga’t hindi umaalis ang malalaking barge at truck ng Altai.

Samantala, inilahad rin ni Galicha na napag-usapan sa dialogue ang kawalan ng transparency, coordination, at respeto ng national government agencies sa mga lokal na pamahalaan.

“All these victories happened mainly because of the continued protests, barricade, action and expressions of Sibuyanons,” pahayag pa ni Galicha.

Samantala, ipinaabot ng Philippine National Police na kanilang aaksyunan ang ginawa ng mga pulis sa barikada kung may matatanggap silang reklamo. (Paul Jaysent Fos)