AFP atat sa mga military base ng Amerika

Optimistiko ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga kasunduan ng Pilipinas at Amerika para sa pagtatayo ng apat na bagong pasilidad sa bansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na magagamit ang EDSA para lalong palakasin ang joint training ng mga tropa ng Pilipinas at Estados Unidos gayundin ang pagsasagawa ng mga humanitarian assistance at pagresponde sa mga kalamidad, at iba pang aktibidad na magpapatibay sa pagtutulungan ng dalawang hukbong sandatahan.

Kumpiyansa ang AFP sa patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas at Amerika para lalo pang patibayin ang kapabilidad bilang magkaalyado sa lahat ng pagkakataon tulad ng mga kalamidad at pagtatanggol sa soberanya at teritoryo ng bansa.

Samantala, sa joint press conference matapos silang mag-usap ni US Defense Secretary Lloyd Austin III, sinabi ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na hindi pa niya matukoy kung saan ang lokasyon ng apat na bagong pasilidad ng Amerika. (Dolly Cabreza)