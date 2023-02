235 residente sa Cagayan binakwit

NASA 107 pamilya o 235 na indibidual ang lumikas kamakalawa sa Sito Rigga, Barangay Hacienda Intal, Baggo, Cagayan dahil sa patuloy na sagupaan ng government troops at miyembro ng New People’s Army (NPA).

Ayon kay barangay kagawad Jason Suyu, nasa evacuation center sa isang lugar sa Sitio Birao ng nasabing bayan ang mga nasabing pamilya.

Sinabi ni Suyu, sobrang natakot at nagpa-panic ang mga residente nang makarinig sila ng putukan ng baril at nagulat sila nang malaman na may sagupaan sa pagitan ng militar mula sa 95 Infantry Battalion ng Philippine Army (PA) at ng mga rebelde.

Bunga nito, sinabi ng opisyal na upang matiyak na walang makakapasok na miyembro ng NPA na magpapanggap na residente sa evacuation center ay tinitingnan ang mga ng Infantry Division ng PA ng mga pumapasok sa lugar.

Aniya, hindi pa nila tiyak kung hanggang kailan magtatagal sa evacuation center ang mga lumikas na pamilya dahil depende aniya ito sa abiso sa kanila ng mga sundalo na nagbabantay sa lugar.

Sa ngayon ay kasalukuyan pa ang hot pursuit at clearing operation sa mga rebeldeng grupo, ayon sa militar. (Allan Bergonia)