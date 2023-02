2 dalaga buking sa bentahan ng droga

Arestado ang dalawang dalaga kasama ang barkada nilang binata sa ikinasang buy bust operation sa Malabon City, kahapon ng madaling araw.

Sina Imelda Ilagan, 30; Jennifer Tolentino, 40, kapwa residente ng No. 68 Bisig ng Nayon, Barangay 4, Caloocan City at Jasper Morralos, 34, ng No. 115 Manapat Street, Barangay Tabiong, Malabon City ay nahaharap sa kasong Violation of Section 5, Section 11 Under Article 11 ng R.A. 9165.

Nakuha sa kanila ang 2.8 gramo ng shabu na may standard price na P18,040.00 at P300 marked money.

Sa report ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Malabon City Police Station (MCPS), bandang ala- 1:40 ng madaling araw, nagkasa ng buy bust operation sina PSSg. Juluis Sembero at Patrolman Reynald Austria sa kahabaan ng Dr. Lascano Street, Barangay Tugatog ng nasabing siyudad.

Matapos ang abutan ng droga at pera, doon na dinamba ang tatlong suspek saka dinala sa presinto. (Orly Barcala)