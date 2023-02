Yuko sa Olympic champ! EJ Obiena nagkasya sa tansong medalya

NAGKASYA sa bronze medal si 2020+1 Tokyo Olympian Ernest John “EJ” Obiena matapos pantayan ang kanyang indoor record na 5.91metro sa 2023 Mondo Classic sa Uppsala, Sweden.

Nakasagupa ng Filipino pole vaulter ang pinakamahuhusay sa buong mundo kasama ang world at Swedish Olympic champion na si Armand Duplantis, na gold kasunod ng bagong meet record na 6.10 metro.

Natapos ang World number 3 na sina Obiena at KC Lightfoot na tabla sa parehong height clearance ngunit nasungkit ng Amerikano ang pilak matapos mas maagang mai-clear ang bar sa ikalawang pagtatangka.

Pinilit pa ni Obiena lampasan ang kanyang target sa dalawang pagtatangka na maabot ang 6.00 metro at isang subok sa 6.05 metro subalit nabigo ito.

Ang Australian na si Kurtis Marshall at Norwegian na si Paul Haugen Lillefosse ang fourth at fifth sa torneo.

Sunod na sasabakan ni Obiena ang Orlen Cup Lodz at ang Orlen Cup Coppernicus. (Lito Oredo)