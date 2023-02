Wanted ng Central Luzon, nadamba sa Valenzuela

Timbog ang isang lalaki na may kinakaharap na mga kasong illegal recruitment, economic sabotage at 31 bilang ng estafa sa Central Luzon nang matunton ito ng mga awtoridad sa Valenzuela City nitong Huwebes.

Sa report ni Station Intelligence Section (SIS) chief PCapt. Ronald Sanchez kay Valenzuela City Police commander PCol. Salvador Destura Jr., No.8 most wanted sa regional level sa Central Luzon at No. 3 most wanted sa Cabanatuan City ang akusadong si Celestino Collantes, 51, pansamantalang nanunuluyan sa Diam st., Barangay Gen. T. De Leon ng nasabing lungsod at number 3 most .

Bandang alas-kuwatro ng hapon nitong Huwebes nang nakatanggap ng impormasyon ang grupo ni Sanchez na sa nasabing lugar nagtatago si Collantes kaya bitbit ang warrant of arrest at inaresto ito ng mga pulis.

Nakatakdang dalhin ngayong araw ang akusado sa Cabanatuan City, Nueva Ecija para sa pagdinig sa kanyang mga kasong kinasasangkutan. (Orly Barcala.)