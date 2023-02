Taas-presyo ng bilihin sumagad na

Naniniwala si Finance Secretary Benjamin Diokno na narating na ang peak ng inflation noong Enero kaya pababa na ang presyo ng ilang bilihin.

“I think it has peaked. We look forward to an inflation of 4.5% this year. And we’ll be back to where we’re originally were 2-4%, midpoint 3%, by 2024,” wika ni Diokno sa miting sa mga pribadong sektor na inorganisa ng Makati Business Club nitong Biyernes.

Una rito ay tinaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang inflation noong Enero ay maaa¬ring pumalo sa 7.5% hanggang 8.3%.

Naitala noong Dis¬yembre 2022 ang 14-year high inflation sa 8.1%.