Sunshine wala nang tiwala kina Cesar, Macky

Inamin ni Sunshine Cruz na nawala ang tiwala niya sa mga lalake noong mauwi sa hiwalayan ang relasyon niya sa dating mister na si Cesar Montano at sa ex-boyfriend na si Macky Mathay.

Namulat daw si Sunshine na hindi raw dapat pag-ibig lang ang lahat. Kailangan din daw ay may tiwala at respeto ang isa’t isa sa kanilang relasyon.

“Ang na-realize ko lang dito sa relationships, and even with my ex-husband Cesar, tatlo ang importante sa relationship, hindi lang love. Dapat nandu’n ang trust, nandu’n ang respect. ‘Pag meron isang nawala doon, it’s not going to work.

“Sa edad kong ito, I’m 45 years old, hindi na dapat pa pinatatagal. Of course you give second chances, third chance, hanggang 10th pa nga na beses magbibigay ka eh.

“Pero at end of day, mari-realize mo na wala nang patutunguhan ang relationship. And you just have to be thankful for the years you’ve been together, naging maganda ‘yung pagsasama ninyo, nagmahalan kayo, naging inspirasyon kayo sa isat’ isa,” sey ni Sunshine sa interview nito sa Fast Talk with Boy Abunda.

Ang trust o tiwala raw ang nawala sa relasyon ni Sunshine kina Cesar at Macky.

Paliwanag pa ng aktres: “When I was with Cesar, I wanted to grow old with him. Gusto ko nga hanggang pagtanda ko, siya na. Ganoon din with Macky. After Cesar, I waited. Actually dumating na lang ‘yan, hindi ko naman inaasahan, almost four years separated ako kay Cesar noong dumating si Macky. I wanted to grow old with him as well. Pero kahit magplano tayo sa buhay natin, pero kung hindi talaga ‘yun ang destiny, hindi mangyayari.”

Kaya mas nakatuon daw ngayon si Sunshine sa kanyang sarili ngayon. Mas importante daw ngayon ay ang kanyang mga anak at ang trabahong dumarating sa kanya.

“And I just have to believe na kung ano man… I’m sure mayroong ibang plano si God para sa akin. Kung ano man ‘yun, hihintayin ko. Kung may dumating, okay lang. Ang importante andiyan ang mga anak ko, mahal ko, mahal ako ng mga anak ko. Doon na lang, nagfo-focus ako. I have work, hindi ako nawawalan ng proyekto, and that’s all that matters.” (Ruel Mendoza)