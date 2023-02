Strong Group laglag sa Dubai Basketball

NATULDUKAN ang kampanya ng Strong Group Philippines matapos sumadsad sa Al Riyadi Beirut Lebanon, 107-97, sa 32nd Dubai International Basketball Championship sa Al Nasr Club Hall sa Dubai, UAE.

Tumikada si import Shabazz Muhammad ng 27 points at pitong rebounds pero hindi sapat para akbayan sa panalo ang Strong Group na mag-empake na sa laban.

Bumakas si former PBA import Renaldo Balkman ng double-double na 16 points at 15 rebounds para sa Pilipinas na naibaba ang hinahabol sa tatlong puntos, 39-36 sa kaagahan ng second period.

Ayon kay Strong Group coach Charles Tiu, napahirapan sila ng pambato ng Lebanon na si Amir Saoud.

“Painful and frustrating loss for us. Couldn’t stop Saoud today no matter what we did. Just too experienced for our team right now. Offense wasn’t the problem but couldn’t get stops,” saad ni Tiu.

Samantala, pangungunahan ni Saoud ang Lebanon pagharap nila sa Gilas Pilipinas sa Pebrero 24 sa Window 6 ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, (Elech Dawa)