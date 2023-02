Sapawera, walang ambag: Kim Chiu, Ion Perez pinatsutsugi sa ‘Showtime’

Pinapasibak ng maraming fan ng “It’s Showtime” sina MC Muah, Lassy, pati na si Jackie, dahil naagawan daw nila ng eksena ang mga dating host ng show.

Unang napag-initan ni @supernegatrona si Jackie. “Walang dagdag na value iyong bagong host ng Showtime, ano? Ang dami na nila, nagdagdag pa. Kaya tuloy ‘di mabigyan ng sapat na exposure iyong mga ibang mas matagal na. Alisin na iyang merlat na ‘yan. Abala lang ‘yan diyan.”

“Uhmmmm ‘yung 2 sidekick tanggalin na,” sey ni @KimBokJool1.

Nadawit na rin si Kim Chiu, na sabi nila ay sapawera at nakakairita ang boses.

“Si Kim na saksakan ng OA mag-host nawalan exposure si Tiyang Amy at K. Tapos pinasok si MC at kaya pang-shopee segment na lang sina Jugs at Teddy. Si Ryan nga dekorasyon na lang din at ‘yung asawa (Ion Perez) walang ambag!”

Himutok pa ng mga fan ng mga original host kapag nago-overtime ang show, nabakbaklas daw ang mga segment ng mga ito at nawawalan na sila ng exposure.

May mga panawagan nga na tsugiin ang mga walang ambag sa show!

Luis kinampihan ng mga netizen



Biglang nalusaw ang isang bahagi ng kasiyahan ng mag-asawang Luis Manzano, Jessy Mendiola, mula sa 1 month old baby nila, nang biglang dumating ang isyu sa diumano ay petroleum investment scam accusation.

Kalat sa social media ang planong pagpapatawag kay Luis ng NBI para ipaliwanag ang reklamo ng ilang mga investor, dahil wala umanong natanggap na dibidendo ang mga ito sa pinangakong return of investment, na siya raw nagyaya sa kanilang sumakay sa negosyo.

Inireklamo rin nila ang pagkalas daw ni Luis bilang chairman of the board ng kumpanya.

Bagamat wala pang official statement si Luis o ang kampo nito, sumawsaw na ang mga netizen.

“Hindi ganyan ‘yang tao na ‘yan baka mali sila ng paratang!” sabi ni @ericnicolas.

“It still early to conclude judgment, we don’t know the whole story po,” sey ni @Ginger58H

“For sure walang kinalaman diyan si Luis. Malinis ang pagkatao niya. Walang bahid dungis ang pamilyang pinagmulan niya. Hindi si Luis ang imbestigahan nyo,” saad ni @jimiescala.

Mula naman sa pambansang Marites na si Xian Gaza, sinabi niyang na-scam ni Luis ang kanyang kaibigan ng milyones dahil sa petroleum investment deal.

Para sa ibang netizen, baligtad ang kuwento dahil si Luis daw ang na-scam.

“Hindi niyo alam na yung best man niya ang gumawa ng operations ng company tapos ginamit lang siyang front,” sabi ni @keithhervas.

“So totoo nga ‘yung blind item ni Xian. ‘Yung best man niya ‘yung may pakana.”

Unkabogable star aminadong sablay sa anak ni Zsa Zsa

Inamin ni Unkabogable superstar na si Vice Ganda na sablay siya sa sinabi niya kay Karylle. Umaray nga ang mga fan ng anak ni Zsa Zsa Padilla nang mapansing hindi na nabibigyan ng magandang exposure ang kanilang idol, at may mga pagkakataong nasosopla ito mismo ni Vice kapag hindi nakakatawa ang mga banat nito.

Hindi ito ang unang beses na sumablay si Vice kay Karylle. Nauna na nitong pinaboran si Anne Curtis nang ipangalandakan niyang paborito niya ito, gayong isa sa mga napag-usapan at nagtaas ng ratings ng kanilang programa ay ang love team nila ni Karylle.

Ang latest ay ang minsang pagputol nito ng mga joke ng ibang mga co-host sa show, kabilang si Karylle kapag hindi ito “havey” sa kanyang panlasa.