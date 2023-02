May mga salitang hindi natin madalas ginagamit sa karaniwang pakikipagtalastasan. Pero kapag nilagyan na ng panlapi o affixes, nababago ang kahulugan at nagiging mas malinaw ang silbi sa pahayag. Katulad na lamang ng salitang ‘salig’.

Sino pa ba sa atin ang gumagamit ng salitang ‘salig’? Iyong nakapag-iisang salitang ‘salig’? Ako mang manunulat at propesor sa mga nagnanais na maging manunulat ay hindi ginagamit ang salitang iyan. Pero kapag nilagyan na ng panlapi, napakarami nang kahulugan at silbi sa pagpapahayag, at nagiging pangkaraniwang salitang maririnig o, tulad ngayon, mababasa.

Ano ba muna ang kahulugan ng ‘salig’? Sabi sa diksiyonaryo, batayan. Maaari ring kasingkahulugan ng pundasyon. Kapag nilagyan na ng panlapi, mas nagiging tiyak ang ibig sabihin pati na ang gamit sa salita. Halimbawa, ang Saligang-batas o ang Konstitusyon.

Ang saligang-batas ang pundasyon ng lahat na umiiral na batas mula pambansa hanggang sa mga ordinansa sa barangay. Kung magkakaroon ng iba pang batas, dapat ito ay hindi lumalabag sa saligang-batas o konstitusyon. Sa Ingles, tinatawag na unconstitutional ang isang hakbang o batas na taliwas sa sinasabi ng konstitusyon. Nakasalig dapat sa konstitusyon ang lahat ng lilikhain pang batas.

Isa pang salitang nakabatay sa ‘salig’ ay ang pananalig. Ang isang tao na may malalim na pananalig ay nagtitiwala nang lubos sa kaniyang pinananaligan. Maaaring ito ay paniniwala sa isang simulaing pampolitika, pilosopiya, o kaya ay relihiyon. Kaya nga ang pananalig, kung sa usapin ng relihiyon, ay kasingkahulugan din ng salitang ‘pananampalataya’.

Kung pangkat ng tao na may parehong pananalig, tinatawag nila ang isa’t isa bilang kapanalig. Kung sama-sama, sila naman ay magkakapanalig. Kung hindi pa lubos ang pananalig, hihikayatin ka pang manalig, na ang ibig sabihin, laliman pa ang pag-unawa at pagtitiwala sa anumang simulain.

Ang nakasalig naman ay kumukuha ng tibay at lakas sa kaniyang saligan. Nakabatay ang kaniyang kakayahan sa kaniyang saligan. Tulad halimbawa ng naibigay ko nang silbi ng ating saligang-batas. Walang saysay ang kahit anong ipinaiiral na kautusan kung hindi nakasalig sa pundasyon ng lahat ng batas sa ating bansa.

Saan ba nagmumula ang pananalig? Kung sa relihiyon, maaaring sa nakakamit mong biyaya, kapanatagan, o kaligtasan kaya ka nananalig. Habang nakakamit mo ang mga biyaya at kapanatagan, lalong tumitibay o lumalalim ang iyong pananalig.

Samantala, may iba pa tayong pinanaligan bukod sa relihiyon, politika halimbawa. Marami sa atin ang nananalig sa kakayahan ng politiko na maisasaayos ang pamumuhay kapag nanalo sa eleksiyon. Pero delikado ito. Kasi, sa panahon ngayon, madaling bumuo ng impresyon na epektibo ang kanilang pamamahala.

Kaya nga kaliwa’t kanan ang tarpolin kahit sa anong okasyong mailalagay nila ang kanilang pagmumukha. Lumilikha ito ng impresyon na laganap ang kanilang paglilingkod. Ganoon din kapag namahagi ng kahit anong maaaring ipamahagi sa tao. Pansinin, tila isinusumbat sa tao ang kanilang nagawa samantalang buwis naman ng taumbayan ang tumustos sa kanilang proyekto. Lahat ito ay para palalimin ang iyong pananalig na sila ay magaling. Mag-iingat sa ganito uri ng lider.

