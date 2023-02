Recto pinalalantad 4 bagong kampo ng US sa ‘Pinas

Dapat umanong ilabas ng gobyerno ang kasunduang pinasok nito sa Estados Unidos kaugnay ng pagdaragdag ng apat na Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) site sa bansa.

Ayon kay House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto mahalaga na maipabatid sa publiko ang usapan ng Pilipinas at US.

“National security is not harmed by that candor. But any secrecy will deal transparency, an avowed hallmark of this administration, a serious blow,” sabi ni Recto. “What are the benefits that we as a nation will gain from the EDCA 9? Panalo ba ang bayan diyan? At ano naman kaya ang maaaring perwisyo, kung meron man?”

Sinabi ni Recto na batay sa mga pahayag¬ ng mga opisyal ng Amerika na dumating sa bansa na nais ng mga ito na mapabilis ang implementasyon ng EDCA.

“If that is what they desire, then what is the ultimate goal? Ilang military bases pa ba ang sasaklawin sa darating na panahon? Are we being built up as their armed garrison in the Pacific as a tripwire to Chinese expansionism?” dagdag pa ng kongresista. (Billy Begas)